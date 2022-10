Успокоителни, сгъваеми столчета, портрети на Арестович: Какво слагат украинците в асансьорите, ако заседнат при спиране на тока (СНИМКИ)

Публикациите в социалните мрежи дават добра представа за тези комплекти за оцеляване, които съдейки по постовете, вече присъстват в почти всеки асансьор. Те могат да включват вода, храна, влажни кърпички, фенерчета, успокоителни таблетки, дори памперси за възрастни. Понякога в тях има и одеяла, сгъваеми столчета или килимчета, в случай че някой се озове блокиран в кабинката за по-дълго време.

В някои случаи в кутиите за спешна помощ присъстват и необичайни предмети – например, портрети на президентския съветник Олексий Арестович, който според много украинци с оптимистичните си изявления повдига духа им и действа като своеобразно успокоително. Впрочем същото обясни и самият Арестович преди няколко месеца в Instagram: „Нека ви разкрия една малка психологическа тайна. Преди работех като успокоително, а сега още и като измерител. Тестът е лесен – ави ви дразня, значи сте се предали.“

Както активистката Марина Хромих пише в Twitter: „Руснаците си мислят, че могат да ни тероризират. Слабо ни познават. Ние сме по-силни отвсякога!“.

My neighbors made a survival kit for anyone who gets stuck in the elevator during the power outages. The russians think they can terrorize us. Little do they know. We are stronger than ever! pic.twitter.com/l95c7wYwG7