В Днепропетровска област положението става трудно за Украйна. Нови данни за огромните руски загуби (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската независима медия "Медиазона", в сътрудничество с руската служба на BBC, потвърди самоличността на 111 387 руски военнослужещи, загинали в Украйна. Данните идват на фона на информация от Генералния щаб на украинската армия от 12 юни, че загубите на руските окупационни войски от началото на пълномащабната инвазия са достигнали 1 000 000 души. Над 628 000 от тях - само за последната година и половина. Под "загуби" тук се имат предвид убити, толкова тежко ранени, че да не могат да се върнат да се бият, както и изчезнали по време на бойна задача.

Новият доклад на "Медиазона" и BBC обхваща периода от 24 февруари 2022 г. до 6 юни 2025 г. След последното му актуализиране са потвърдени още 1762 убити руски военнослужещи. Журналистите отбелязват, че действителните цифри вероятно са значително по-високи, тъй като проверената от тях информация идва от публични източници като некролози, публикации на роднини, съобщения в регионалните медии, изявления на местните власти и др.

Изданието публикува пълния списък на идентифицираните жертви за първи път през февруари, когато се навършиха три години от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Доброволци ръчно въвеждат и проверяват всеки запис, за да се предотвратят дублиращи се записи в базата данни.

На 12 юни украинският Координационен щаб за третиране на военнопленниците съобщи, че повече от 100 000 руски семейства са се свързали с ръководена от Украйна инициатива в търсене на информация за изчезнали руски войници. Москва не разкрива данните си за загубите, въпреки че през декември служител на Министерството на отбраната се изпусна, че ведомството е получило 48 000 молби за идентифициране на изчезнали войници.

Руските сили са понасяли средно по 1286 жертви на ден между януари и началото на юни 2025 г. в замяна на незначителни териториални придобивки. Информационната агенция ArmyInform на украинското министерство на отбраната съобщи на 5 юни, че неназован служител на НАТО е заявил, че руските сили понасят средно по 1140 жертви на ден. Заместник-ръководителят на украинската президентска канцелария Павло Палиса каза ден по-рано, че Русия понася приблизително 167 жертви на квадратен километър настъпление. На 11 юни Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че през май 2025 г. руските сили са завзели повече територия, отколкото през всеки друг месец от края на 2022 г. насам. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - пък прави оценка, че руските сили са завзели приблизително 1935 квадратни километра украинска територия досега през 2025 г. - статистиката е към 12 юни.

Руското военно командване умишлено поема непропорционално големи загуби на жива сила за незначителни териториални придобивки на целия фронт. Тези загуби са неустойчиви в средносрочен план и е малко вероятно да доведат до значителни, бързи придобивки, смятат експертите от института. Руските сили продължават да изразходват личен състав в продължаващите си усилия да завземат останалата част от Донецка и Луганска област, да напреднат в Запорожка и Херсонска област и да установят буферни зони в Сумска и Харковска област на Украйна.

Ескалацията на активността на бойните действия в Украйна продължава в горе-долу същите темпове за трето поредно денонощие. След като два дни бяха отчитани по 220 бойни сблъсъка, сега те са с 11 по-малко - общо 209 за денонощието на 12 юни. Руснаците са хвърлили 124 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 12 по-малко на дневна база. От тях 34 КАБ са пуснати в Курска област, на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 5200 изстреляни снаряда - с 800 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала малко над 3100 FPV дрона "камикадзе" - с около 650 по-малко за ден, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия.

Отново в Покровското направление боевете са най-интензивни - там украинската армия твърди, че е отбила 66 руски пехотни атаки. В спомагателното от юг Новопавловско направление са отблъснати 34 нападения, като генщабът на Украйна е изключил от сводката си село Константинопол - вероятно руснаците задържат контрола там (вчера селището беше включено в сводката за места на активни боеве). На трето място е Курска област с 27 бойни сблъсъка за денонощието. Следват Торецкото направление с 23 и Лиманското с 22 атаки за деня. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой атаки на силите на Руската федерация.

Наскоро руските сили напреднаха през западната граница на Донецка и Днепропетровска област - северозападно от Курахово - като част от многостранните си усилия за навлизане в Днепропетровска област. Публикувани на 11 юни геолокализирани кадри показват, че руснаците имат напредък по магистрала Т-0428 Курахово-Новопавловка и са пресекли административната граница северозападно от Новоукраинка, т.е. северозападно от Курахово. Това настъпление показва, че руските сили вероятно са завзели Новоукраинка, Зелени Кът, Олексиевка и Богатир - всички по магистрала Т-0428 западно и северозападно от Курахово. Генщабът на Украйна обаче включи Богатир в сводката си и твърди, че там се водят боеве.

