В Херсон руските окупатори удариха литовското консулство

В Херсон окупаторите удариха литовското консулство. Това съобщи в социалната мрежа Х външният министър на Литва Кестутис Будрис.

"Това е следствието в литовското почетно консулство в Херсон след новогодишните „поздравления“ на Русия", написа Будрис.

„Такава жестокост и разрушения трябва да спрат. Трябва да предоставим на Украйна повече системи за противовъздушна отбрана и други помощи, от които се нуждае, за да победи“, отбелязва министърът.

This is the aftermath at the Lithuanian Honorary Consulate in #Kherson following Russia's New Year "greetings."



Such brutality and destruction must end. We must provide #Ukraine with more air defense& other capabilities it needs for victory.