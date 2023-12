В окупираните земи пак е шумно: Взривове в Мелитопол и Бердянск

Жители на града съобщават за серия от взривове, които са били чути в различни части на населеното място. Те са продължили половин час.

Час преди това пък е имало експлозии в Бердянск, също намиращ се в Запорожка област, написа Фьодоров в „Телеграм“.

През изминалата нощ украинските военновъздушни сили са свалили 18 дрона клас „Шахед“, изстеляни от Русия, както и 8 балистични ракети, чийто тип не е уточнен в информацията на ВВС.

Стана ясно, че щети има по жилищен район в Херсон, както и по образователна институция.

The administration in Kherson showed what damage was done to a residential area and an educational facility in Kherson after it had been shelled twice during the day.... pic.twitter.com/REIoK9XgYR