В Пролетарск отмениха празника на града, жителите не могат да дишат от дима от нефтобазата (ВИДЕО)

Кметството на руския град Пролетарск в Ростовска област отмени честванията за Деня на града и стогодишнината на район Пролетарски заради пожара в петролната база, който вече десети ден не може да бъде потушен. Съобщението се появи в страницата във ВКонтакте на градската управа.

След като дронове удариха базата на 18 август сутринта, там горят резервоарите-цистерни с дизел и пожарникарите са безпомощни.

Пожарът достигна и жилищните райони, а местните жители се оплакват, че им е трудно да дишат заради облаците дим. Градът е покрит с черен прах и сажди.

Местните жители коментират в социалните мрежи, че базата е строена 15 години, а е съсипана за 1 седмица.

Междувременно руски телеграм канали пишат, че в града е въведено извънредно положение. И през цялото това време жителите така и не успяват да се свържат с губернатора си, който очевидно не може да намери време в натоварения си график за бедствието. Губернаторът е зает да поздравява миньори с професионалния им празник, да обсъжда заплатите на учителите на браншова конференция и да участва във форума "Развитие на малките градове", където темата е комуникацията с жителите. "Жителите на горящия Пролетарск обаче така и не дочакаха комуникация с губернатора си", пишат информационни канали.

A satellite image shows that the fire at a Russian oil depot in Proletarsk, Rostov region, has somewhat subsided by day nine, with the flames becoming more localized. The two separate fire spots suggest a possible additional drone strike on August 23, as reported by Russian… pic.twitter.com/j5EhXv59F6