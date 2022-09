В Словения заваля сняг (СНИМКИ)

Духа северен вятър със скорост 37 километра в час, снежната покривка в северозападния град Кредарица достигнала 10 сантиметра.

The cameras of the Slovenian Meteorological Service have recorded that a large amount of snow has fallen on the top of Mount Kredarica, in Slovenia. https://t.co/0B6fU7diUd#Slovenia #Temperature #snow #Kredarica #Meteorologic #BREAKING #news