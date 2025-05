Ще присъства ли Тръмп на срещата в Истанбул? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп няма да присъства на преговорите между Русия и Украйна на 15 май в Турция. Това съобщи американски служител, цитиран от Ройтерс. Причина за решението вероятно е съобщението, че Владимир Путин не е в руската делегация.

Същевременно бе съобщено, че американският държавен секретар Марко Рубио вече е в Истанбул. Световните агенции разпространиха кадри как той слиза от самолета на летището.

🇺🇸 US Secretary of State Marco Rubio has already arrived in Antalya, Turkey. pic.twitter.com/HM7NFUNKgf