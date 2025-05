Естония и Русия на косъм от война след опит за задържане на руски танкер (ВИДЕО)

Военноморските сили на Естония са се опитали неуспешно да задържат руски танкер, считан за част от сенчестия флот на руския диктатор Владимир Путин, с който Руската федерация изнася петрол и заобикаля санкциите на Запада и Г-7. Случката се е разиграла в Балтийско море, във Финския залив, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Става въпрос за петролния танкер "Ягуар" (JAGUAR), който формално плава под флага на Габон. Появиха се и видеокадри от опита - на тях се вижда по-малък патрулен кораб, заснет от борда на кораба, вижда се и изтребител, вероятно руския Су-35.

‼️Estonian military attempted to arrest the oil tanker JAGUAR, part of Russia's "shadow fleet," which was heading to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35S flew in to support the tanker. Estonia accused Russia of violating its airspace and handed a note of… pic.twitter.com/2DCUUrqvtw