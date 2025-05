Путин подписа указ кой да отиде в Турция да преговаря за мир в Украйна

Господарят на Кремъл Владимир Путин официално подписа указ със състава на руската делегация, която трябва да отиде в Турция за мирни преговори с Украйна. Предложението да се състоят преговори там беше направено от Путин в малките часове на 11 май. Украинският президент Володимир Зеленски отговори, че ще чака самия Путин за преговори в Турция и че няма да има преговори, ако Путин не дойде.

Източник: Kremlin.ru

Че това е "Б дипломатическият отбор" на Русия е повече от ясно, както и очаквано, след като по-рано днес бразилският президент Лула да Силва отиде в Москва да говори лично с Путин и да го убеждава да отиде в Турция за преговори, но руският лидер не прие бразилския си колега и говори с него само по телефона - видно от съобщение в официалния сайт на руския президент Kremlin.ru

По-рано днес, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков упорито мълча дали Владимир Путин в крайна сметка ще отиде в Турция - каза само, че за 15 май Путин има "работни срещи" и не отговори дали ще са само в Русия:

The Kremlin keeps us guessing on whether Putin will attend in person tomorrow in Istanbul.



Peskov: "Putin has working meetings planned for tomorrow."



Journalist: "In Russia?"



Peskov: "Thank you very much." pic.twitter.com/CWea6lKKHG