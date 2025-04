Важна среща: Зеленски пристигна в Южна Африка (ВИДЕО)

Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки. —— We are preparing for important meetings in South Africa with President Cyril Ramaphosa and representatives of political, civil, and student communities of African countries. It is crucial to bring a just peace closer. We are working to ensure that the G20 countries are actively engaged in diplomatic efforts. We count on South Africa’s meaningful participation in the International Coalition for the return of thousands of Ukrainian children abducted by Russia. We will also certainly strengthen our cultural and educational ties.