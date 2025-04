"Украйна ще защитава своите принципни позиции": Какво се случи на срещата в Лондон?

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог заяви днес, че е имал положителни разговори в Лондон с началника на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Андрий Ермак, предаде Ройтерс. „Време е да се придвижим напред с плана на президента Тръмп за спиране на войната в Украйна: да спрем убийствата, да постигнем мир, да поставим Америка на първо място“, посочи Келог в изявление в социалната мрежа Х.

От своя страна Великобритания заяви, че днешните разговори в Лондон с украинската делегация и представители на САЩ, Франция и Германия са постигнали значителен напредък към обща позиция. „Днешните преговори бяха положителни и успешни, и беше постигнат значителен напредък по постигането на обща позиция за следващите стъпки“, посочи в изявление говорител на британското външно министерство. „Всички се съгласиха да продължат тясната си координация и очакваме скоро разговорите ни да продължат“, допълни говорителят.

"Украйна ще защитава своите принципни позиции"

Реакция имаше и от основният преговарящ от страна на Украйна – началникът на президентската администрация Андрий Ермак. „Днес в Лондон проведохме важна среща със съветници по национална сигурност и външна политика от страните, участващи в Коалицията на желаещите. Украйна беше представена от министъра на външните работи Андрий Сибиха, министъра на отбраната Рустем Умеров и аз като ръководител на кабинета на президента. От страна на Обединеното кралство - Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност на министър-председателя, от френска страна - Еманюел Бон, дипломатически съветник на президента, от Германия - Йенс Пльотнер, съветник по външна политика и сигурност на канцлера“, разказа той на профила си в Телеграм.

„И днес продължихме задълбочен диалог, насочен към постигане на справедлив и устойчив мир в Украйна. Подчертахме, че сме ангажирани с мирните усилия на американския президент Доналд Тръмп. Благодарни сме на нашите партньори за тяхната силна подкрепа и общото желание да спрат войната възможно най-скоро. Русия продължава да отказва безусловно прекратяване на огъня, като забавя процеса и се опитва да манипулира преговорите. Но международното единство и ясната позиция на нашите партньори не й оставят никакъв шанс. Договорихме се за по-нататъшни редовни консултации за постигане на основната цел: справедлив мир за Украйна“, обяви Ермак.

По-рано украинската делегация се срещна и със специалния представител на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог. „Предадохме нашата позиция и подчертахме, че незабавното, пълно и безусловно прекратяване на огъня трябва да бъде първата стъпка към началото на преговорите за постигане на справедлив и траен мир. Те изразиха надежда, че това е в съответствие с визията на американския президент Доналд Тръмп“, обясни той.

Ермак е категоричен, че е дал ясно да се разбере, че при всякакви обстоятелства Украйна ще защитава своите принципни позиции по време на преговорите, тъй като те са в основата на нейния суверенитет и териториална цялост. „Разбрахме се да продължим диалога и редовните контакти“, написа още той.

"Емоциите бяха силни"

Самият украински президент Володимир Зеленски изрази надежда бъдещата съвместна работа да доведе до мир. „Емоциите днес бяха силни. Добре е обаче, че пет държави се събраха заедно в опит да ни приближат до мира“, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

„Американската страна сподели визията си. Украйна и други европейски държави представиха своите виждания“, добави той. Той обеща, че Украйна винаги ще следва разпоредбите на своята конституция, и изрази надежда, че западните партньори на Киев, включително САЩ, ще „действат в съответствие с нея“.

Поредна атака от Белия дом срещу Зеленски

Това бе препратка към критиката на САЩ на изявлението на Зеленски, че признаването на контрола на Русия върху Кримския полуостров влиза в противоречие с конституцията на Украйна. По-рано американският президент Доналд Тръмп буквално нападна Зеленски заради това, че е против признаването на Крим за руски.

"Ситуацията за Украйна е ужасна – може да получи мир или, може да се бие още три години, преди да загуби цялата страна. Нямам нищо общо с Русия, но имам много общо с желанието да спася средно по пет хиляди руски и украински войници седмично, които умират без никаква причина. Изявлението, направено от Зеленски днес, няма да доведе до нищо друго, освен до удължаване на „полето на убийствата“, а това никой не го иска!“, пише още американският президент.

Той отново обяви, че са близо до споразумение – нещо, което повтаря от началото на своето президентство преди три месеца. „Много сме близо до споразумение, но човекът, който „няма карти за игра“, трябва сега, най-накрая, да го направи. Очаквам с нетърпение да мога да помогна на Украйна и Русия да се измъкнат от тази пълна и тотална каша, която никога нямаше да започне, ако бях президент“, написа още Тръмп, повтаряйки още една своя теза.

Същата позиция изрази и говорителката на Белия Дом Каролайн Ливит. „Володимир Зеленски се движи в грешната посока по отношение на преговорите. Президентът е разочарован. Търпението му почти се е изчерпало. Той иска да направи това, което е правилно за света. Той иска да види мир. Той иска убийствата да спрат, но и двете страни във войната трябва да желаят да направят това“, заяви Ливит пред репортери в Белия дом.

U.S. President Donald Trump is frustrated with the pace of talks on ending the war in Ukraine and President Volodymyr Zelensky is going in the wrong direction when it comes to negotiations, White House spokesperson Karoline Leavitt said on Wednesday



"The president's frustrated.… pic.twitter.com/dcpDirn3e3 — CLR.CUT (@clr_cut) April 23, 2025

Стив Уиткоф отива в Москва за поредна среща с Путин

Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който на практика се превърна в основен преговарящ и за Украйна, отлетя за Москва. Очаква се в петък той да се срещне с Владимир Путин, като това ще бъде четвъртата им среща последните два месеца. От справка във Flightradar24 става ясно, че самолетът му вече е излетял.

⚡️⚡️A plane with Steve Witkoff on board has presumably departed from Paris towards Russia



Trump's special envoy is flying to Putin again — this will be his fourth meeting with the dictator in the last two months.



The visit was announced almost simultaneously: first, Putin's… pic.twitter.com/hNkrN9DdQo — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025

Посещението беше обявено почти едновременно: първо помощникът на Путин Юрий Ушаков, след това прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. Според нея Уиткоф преговорите ще продължат.

