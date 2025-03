Ватиканът: Папата се моли за жертвите в Мианмар и Тайланд

Папа Франциск изрази своята съпричастност и отправи молитви за хората в Мианмар и Тайланд, засегнати от опустошителното земетресение, съобщи Ватиканът. Мащабът на щетите там все още се оценява, а броят на жертвите расте. Зметресение с магнитуд 7,7 удари региона в петък. В специална телеграма папата изрази скръбта си от загубата на човешки живот и мащабното опустошение. Светият отец отправи сърдечни молитви за душите на починалите и увери своята духовна близост с всички засегнати от тази трагедия. Неговите мисли също бяха насочени към целия спешен персонал, който, както той се молеше, „може да бъде подкрепен в грижите си за ранените и изместените от божествените дарби на сила и постоянство“. Още: "След като го изписаха от болницата": Папа Франциск с ключов призив за войната в Израел

Здравословното състояние на папа Франциск, възстановяващ се след петседмично лечение от пневмония, има „леко подобрение“, включително по отношение на говора му, съобщи още Ватиканът. Намалява необходимостта от обдишването му с кислород с висок дебит, но тази процедура ще продължи през нощта, докато през деня той ще получава кислород с нормален дебит, се посочва в съобщението на пресслужбата.

„Той продължава двигателната и дихателната физиотерапия и състоянието му се подобрява, включително способността му да говори“, оповести Светият престол. Още: Папа Франциск с първа публична поява от пет седмици

Преди да бъде изписан от болница „Джемели“ в Рим, Светият отец изглеждаше отслабнал, с подпухнало лице, слаб глас и затруднено дишане.

През настоящата седмица папата не е приел други хора освен най-близките си сътрудници и е в „добро разположение на духа“. Той продължава да отслужва литургия всеки ден в резиденцията "Сен Март", където живее, се казва още в съобщението на Ватикана.

На този етап не е планирана поява на папа Франциск на традиционната неделна молитва, която ще бъде публикувана в писмена форма. Още: Заради здравословното състояние на папата: Крал Чарлз отмени посещението си във Ватикана

