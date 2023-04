Украйна обяви броя на изчезналите в бой свои военни (ВИДЕО)

По думите му, 60-65% от тези изчезнали са живи и са в руски плен.

Припомняме, че преди два дни украинският министър на отбраната Олексий Резников заяви пред испанското издание La Razon, че жертвите на украинците във войната дотук са по-малко от жертвите на земетресението в Турция, което отне над 50 000 човешки живота: Свирепи боеве в Бахмут, ЧВК Вагнер изнудва, за да компенсира убитите си (ВИДЕО)

Украйна не обявява официално загубите си във войната (убити, изчезнали и ранени така, че да не могат да се бият), като съобщи още миналата година, че ще го стори след края на войната.

Just over 7000 🇺🇦 military personnel are considered missing, Commissioner for Missing Persons Oleg Kotenko said. Among them, 60-65% are living persons in Russian captivity. pic.twitter.com/3JPNBiEFf5