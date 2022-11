ВИДЕО: Идва нов турски дрон. Идея: замразени руски активи да се дават на Украйна

Дронът се казва Kizilelma (Червен полумесец” и всъщност е първият турски дрон от такъв клас – със самолетен двигател.

Според производителя, дронът може да остане във въздуха около 5-6 часа. Общото тегло при излитане може да е 6 тона. По план първият тестови полет ще е през 2023 година.

Baykar successfully tested a new jet-powered strike drone - Kızılelma



Kızılelma is positioned as a carrier-based supersonic drone with a turbojet engine.



In the air, it can operate up to five hours. pic.twitter.com/M9TturkraE