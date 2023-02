ВИДЕО: Милицията в Москва не иска да чува песента "Всичко ще бъде наред"

В Москва, патрулка спря частен автомобил, от който звучеше силна музика. Конкретно - песента "Всичко ще бъде наред" на Верка Сердючка. Това е псевдонимът на Андрий Данилко, роден през 1973 година в Полтава. През 2007 година Данилко заема 2-ро място на конкурса "Евровизия".

🤡 In #Moscow, police officers stopped a car in which a song by Ukrainian singer Verka Serduchka, "Vse Bydet Horosho" (Everything will be fine), was playing.



The police asked the driver to turn off the song over the loudspeaker. pic.twitter.com/oteYX1k72z