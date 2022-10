ВИДЕО: Руската пропаганда увеси нос пред реалността, рускиня набира пари за термовизьори, за да се топлят руските войници

Компилация от видеокадри на руското пропагандно предаване на Олга Скабеева циркулира в социалните мрежи.

Подигравката е очевидна, защото става въпрос за коренна промяна в тона спрямо това, което се очакваше при нахлуването на армията на Владимир Путин в Украйна и това, което се получава към днешна дата.

"През февруари щяхме за 3 дни да превземем Киев и да направим парад, а сега ще е хубаво да превземем Бахмут и да не загубим Херсон", иронизира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

The evolution of Putin's propaganda



In February, they were going to "take #Kyiv and arrange a parade on Khreshchatyk" in 3 days, but now "it would be nice to get settled in [Artemovsk] #Bakhmut and not to lose #Kherson".



pic.twitter.com/VGJGXCwP5W — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

NEXTA препубликува и призив на млада рускиня, която призовава за парични дарения, с които да се купят термовизионни очила за руската армия. Само че рускинята смята, че с термовизьорите (на английски думата е thermal) руските войници ще могат да се топлят.

🤡Russian woman decided to raise money for thermal imagers, but she doesn't even know what they are for



"Our military simply freeze, and thermal imagers are very expensive, from 50 to 100 thousand rubles. 10,50,100 rubles will help keep our military warm." pic.twitter.com/O1CiwAd0ms — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

В социалните мрежи има и видео как шестгодишно момиченце от Одеса, което е загубило крака си след руска бомбардировка, се възстановява в Австрия.

Украинският генерален щаб: Руснаците се готвят за улични боеве в Херсон