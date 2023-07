ВИДЕО: Украинците свалят руски дронове

И тази нощ не се различаваше от много други – руснаците атакува с дронове в Киевска, Николаевска, Херсонска, Кировградска, Черкаска, Полтавска, Одеска и Донецка област. Украинското ПВО свали 26 от изстреляни 28 дрона клас „Шахед“ (иранско производство), както и 3 дрона "Ланцет", които руските военни пропагандисти хвалят като гордостта на руския вонно-промишлен комплекс.

Как се свалят военни дронове? Генщабът на украинската армия публикува интересно видео, с което показва:

The command of the joint forces of the Armed Forces of #Ukraine showed how enemy UAVs were shot down over the #Kyiv region that night. pic.twitter.com/4L6Vkafg5b