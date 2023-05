ВИДЕО за украинската контраофанзива: Танкове Challenger газят "драконови зъби", показно как се минава минно поле

Едно от основните защитни съоръжения, които масово се разполагат от руснаците, са т. нар. драконови зъби. Това са съоръжения, предназначени да забавят и спират бърз напредък с тежка военна техника.

За всяка защита обаче има контрадействия - как украинците планират да се справят с драконовите зъби беше демонстрирано с видео в социалните мрежи. За целта се използва британски танк Challenger-2:

The #British Challenger-2 tank is training to overcome obstacles in the form of the #Russian so-called "dragon's teeth".



By the way, for those 10 billion that were cut in the construction of useless fortifications in the #Belgorod region, it was possible to buy a whole "dragon". pic.twitter.com/YPT9jzvTdO