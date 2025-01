Влак се запали в Лондон, наложи се евакуация (ВИДЕО)

Гарата на летище "Гетуик" в Лондон беше евакуирана и службите за спешна помощ пристигнаха на място, след като влак се запали този следобед. Новината за инцидента съобщава Daily Mail. Никакви влакове не могат да влизат в жп гарата на летище Гетуик след пожарна аларма, при която всички пътници с влак са евакуирани към южния терминал, съобщи говорител. Уебсайтът на Националните железници, че съобщи, че услугите на "Гатуик Експрес" са спрени и има намалено обслужване в района на Бедфорд, като се очаква прекъсването да продължи до 15:00 часа.

Смята се, че влакът пътува от Борнмът до Лондон Виктория. Видеозаписи, разпространени в социалните медии, показват черен дим, извиващ се от единия вагон и пламъци близо до коловоза.

Heads up if you are heading to #gatwickairport the train I was on from Brighton to #londonvictoria just caught fire as it pulled in. So the station is currently closed. So far it seems everyone is fine and staff acted quickly to get everyone out #gatwick pic.twitter.com/ziyk9vJClt