Пожар уби над 500 животни в магазин за домашни любимци в Далас (ВИДЕО)

Пожар избухна в търговски център в Далас в петък сутринта и уби 579 животни в магазин за домашни любимци. Голяма част от тях бяха малки птици. Пламъците от пожара така и не са достигнали животните, но всичките са загинали вследствие на вдишване на дим, пише The Associated Press. Пожарът е бил потушен за около два часа и в гасенето са се включили 45 пожарникари.

Докато персоналът извърши търсене и опит за спасяване, всички животни в магазина са загинали, съобщават властите.

В социалните мрежи се твърди, че пожарникарите са успели да спасят някои животни, но информацията не се потвърждава от официални източници.

В крайна сметка потребители в платформата Х коментират, че този сърцераздирателен инцидент е поставил под съмнение много протоколи за безопасност при настаняването на животни на обществени места.

При пожара няма пострадали хора, но конструкцията на големия едноетажен търговски център е сериозно повредена, включително частично срутен покрив.

Търговският център включва множество малки предприятия и е описан на страницата му във Facebook като „място, където хората могат да отидат да хапнат и да купят всякакви латински стоки и услуги“. Публикация на страницата на испански поиска молитви за семействата, които работят там. Причината за пожара не е установена веднага и се разследва. ОЩЕ: Силен тътен и огромни пламъци: Самолет се разби в паркинг край Далас (ВИДЕО)

Dallas Animal Services says 579 animals died in the fire at Plaza Latina.

Firefighters were able to save some animals, doing CPR on a tortoise and reviving a dog.@CBSNewsTexas pic.twitter.com/4Xg5A2rT2x