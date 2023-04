Влакова катастрофа в Нидерландия, има жертва и десетки ранени (ВИДЕО)

Инцидентът е станал около 3:35 часа местно време, когато пътнически влак се е сблъскал с товарен влак във Вооршотен, село между Хага и Амстердам.

Според службите за спешна помощ катастрофата е станала през нощта, след като влакът, превозващ около 50 души, се е ударил в строителен кран близо до село Вооршотен.

Съобщава се, че при сблъсъка е бил повреден и товарен влак. На някои хора е оказана медицинска помощ на мястото на инцидента, но 19 души са били откарани в болница, пише BBC.

"Настъпил е сблъсък между пътнически влак и товарен влак. Има множество ранени и пациенти в критично състояние. Съсредоточени сме върху спасяването на хората", се казва в кратко изявление на службите за Спешна помощ.

На мястото на инцидента са били извикани три медицински хеликоптера, пише БГНЕС.

🇳🇱🚂💥 One killed and 30 injured after a passenger train derailed in the western Netherlands.



Emergency services say the overnight crash happened after the train transporting about 50 people hit construction equipment near the village of Voorschoten.pic.twitter.com/d3jXtB79Jy