Военната помощ от Германия и примирие с Русия: Топ новините от Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Германия временно замразява военната си помощ за Украйна – такива новини се появиха на 17 август. Става въпрос за нови заявки, които германците да финансират – всички вече сключени договори се обслужват. Материали с такъв акцент се появиха в германски медии като таблоида "Билд" и "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Решението е взето, за да се намалят бюджетните разходи и ще засегне ограничен брой подадени молби за ново финансиране. А германският финансов министър Кристиян Линднер посочва, че финансирането вече ще се прави от печалбите от замразени руски активи. Припомняме, че Г-7 вече одобри план за отпускане на 50 млрд. евро под формата на заем за военна помощ до края на 2024 година. Заемът се гарантира именно с печалбите от руски активи – ако Украйна не може да връща парите, вземат руските пари. Само че техническите детайли на схемата още не са доуточнени и Politico предупреждава, че това може да отнеме месеци: Финансова помощ и споразумения за сигурност: Какво получи Украйна на срещата на Г-7 в Италия? (ОБОБЩЕНИЕ)

Няма спиране на германската военна помощ за Украйна, увери украинското външно министерство. За 2024 година Германия прие да отпусне 8 млрд. евро, но за 2025 година се очаква тази сума да намалее наполовина. Само че Германия ще е значителен донор в инициативата на НАТО през 2025 година да бъдат отпуснати 40 млрд. евро за Украйна: Официално: НАТО обяви пътя на Украйна към Алианса за "необратим"

На този фон хора като Олексий Арестович, който беше съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски и беше принуден да напусне поста след руска бомбардировка в Днипро, ударила жилищна сграда, за която коментира, че можело трагедията да е станала заради украинска ПВО ракета, сега говори от САЩ как германците са сърдити заради "Северен поток': Берлин: Отношенията ни с Киев няма да пострадат заради разследването на атентата срещу "Северен поток"

Операция "Курск" - актуалното

В американския вестник The Washington Post се появи материал, в който се твърди, че в края на август делегации от Украйна и Русия е трябвало да заминат в катарската столица Доха и чрез посредници да преговарят за прекратяване на огъня т.е. примирие. Украинската инвазия в Курск обаче спряла процеса – руснаците приели случилото се за "ескалация". Изключително интересно в това отношение пише руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Каналът посочва на база на публикацията в The Washington Post (WP), че всъщност руската страна не е казала "край, няма да говорим", а е казала "дайте ни време" за реакция. Има обаче и коментар, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не реагира добре на натиск и това ще провали разговорите. От украинска страна (офисът на украинския президент Володимир Зеленски) има отговор на въпрос на WP какво става – че срещата в Доха се отлага заради ситуацията в Близкия изток, но и че на 22 август ще има видеоконференция и след това Киев ще обмисли следващите си действия след консултации със западните си партньори.

(КАРТА) Вече втори мост от общо три в Глушковски район на Курска област е неизползваем заради точен украински обстрел - при село Звънное. Съответно, зона от още 15 квадратни километра се счита за освободена от руснаците, които отстъпват, за да не бъдат обкръжени.

Опасността от украинско обкръжение по места в Курска област остава постоянна – в социалните мрежи излязоха видеа, показващи как войници от уж елитната 810 бригада на руските ВМС бягат пред настъпващата украинска армия. Руски командир пък е взет в плен и моли да бъде разменен срещу военнопленници-защитници на Мариупол от полка "Азов". Кадрите са от района на Кореново – вчера се появи неофициална информация, че селището е в украински ръце, но това още не е потвърдено, макар че се появяват нови и нови коментари, че е въпрос на време. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" обаче отрича и твърди, че въпреки съобщенията за боеве и "полуобкръжение", руските части твърдо държат Коренево. Същевременно каналът признава, че изглежда нещата в Глушковски район вървят на загуба за руснаците - защото украинците успявали да изолират територии, обкръжени от водни препятствия (водоеми, малки язовири и реки). Коренево е на около 25 километра северно от границата и се намира на север от Суджа и на северозапад от Глушково и Глушковски район (КАРТА).

Demoralized and defeated Russian marines from the 810th Brigade are fleeing chaotically from the advancing forces of the 225th Separate Assault Battalion. Meanwhile, their commander has already been captured. pic.twitter.com/hPG9pZtuL4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2024

A unit from the Russian 810th brigade abandoned their positions near Korenevo, Kursk region. Company commander was captured. pic.twitter.com/i3girNci0J — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 17, 2024

Непосредствената украинска задача в Курска област е да се контролира изцяло района южно от река Сейм в участъка от Алексеевка до линията Спално – Гири. А дотук руснаците са успели да върнат в Курск частите на 200 мотострелкова бригада, досега дислоцирана в Краматорското направление, скоро се чакат и частите на 80 мотострелкова бригада, която се изтегля откъм източния бряг на Днепър, пише украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Той смята, че "5-6 батальона" (един батальон може да варира като численост в рамките на 300 до 1300 души, зависи от военната доктрина и точното формирование) няма да са достатъчни на руснаците да спрат Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област и ще трябва да бъдат привличани по-големи резерви.

Close combat footage. A Ukrainian M1126 Stryker armored vehicle is reportedly shooting at a building with Russian soldiers inside in the Kursk region. pic.twitter.com/xfpBLWX0IX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2024

Машовец добавя и друго – според него, пълна мобилизация в Русия няма да е бързо решение, защото трябва подготовка, а досега руснаците в Курска област опитват да спират украинското настъпление с блокиране на по-важни логистични възли, на което ВСУ отговаря с щурмови операции, с които "заобикаля", "обкръжава" и "изолира“ съответната точка. Украинският анализатор описва случващото се като язовирна стена, която все някъде пропуска – той напомня, че руското военно командване едновременно със запушването на течовете има за задача да превземе Покровск и Торецк в Украйна и ако се окаже, че няма спиране на "течовете" в Курска област, тогава цялата руска офанзива, почнала от октомври, 2023 година с атаката срещу Авдеевка, ще е провалена. Решенията трябва да се едновременни, изискват цял куп пари и хора – а Украйна също няма да бездейства, предупреждава експертът.

Footage of Russian Ka-52 Alligator downed by MANPADS in the Kursk region



It is reported that the helicopter was hit on August 10. The cost of such a "chopper" is about 16 million dollars. pic.twitter.com/wu4jAtP7CD — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2024

Същевременно в своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично подчертава, че нито Русия, нито Украйна могат с една мащабна операция да решат изхода на войната, защото и двете страни имат достатъчно отбранителен ресурс, за да не позволят бърз и достатъчно мащабен пробив, с изолиране на флангове. Крайният изход ще стане факт благодарение на постигане на стратегически цели посредством серии от операции – затова е много рано да се говори какво носят като ефект както операция "Курск", така и руският натиск на фронта в Източна Украйна. Завземането на която и да е територия не значи краен успех - тук по-важно е как това влияе на общата картина що се отнася до ресурсите на другата страна. Точно затова от ISW с интерес очакват колко ресурс в хора и техника ще струва на Владимир Путин да си върне изгубеното в Курска област - защото със сигурност говорим за много ресурс, а Путин не може да си позволи руска земя да остане в украински ръце, тъй като това накърнява имиджа му на лидер, който води Русия по пътя на възраждане като световна сила. "Руската армия изразходва значителни ресурси в усилията за превземане на Покровск, които започнаха в средата на февруари 2024 г., след като превзе Авдиевка, и оттогава е напреднала приблизително 23 километра за шест месеца на най-интензивните боеве в Украйна през 2024 година. Сегашната украинска офанзива в Курска област изглежда обхваща район, широк приблизително 56 километра и стига в дълбочина дотук до 28 километра, въпреки че районът, в който украинските сили консолидират позиции, вероятно е по-малък по размер. Руските сили вероятно ще трябва да проведат продължителна контраофанзива, за да си върнат цялата територия, завзета от ВСУ в Курска област, а руското военно командване вероятно ще трябва да ангажира допълнителни оперативни резерви и новосъздадени части, за да поддържа контраофанзивната операция", пишат анализаторите на ISW и посочват, че след като евентуално руската армия си върне Курска област, ще трябва да укрепи отбраната ѝ и да ангажира още ресурс за това - за да няма "втора украинска серия".

На този фон "Рибар" се хвали с кадрите на руското военно министерство и как била унищожена установка за залпов огън М270 с ракета "Искандер". Коментар, че този начин на използване на едни от най-скъпите ракети на Русия показва сериозно отчаяние, вече направи военен анализатор – твърде скъпи ракети за по-незначителни цели като единични танкове и установки. Но е факт, че в Курск Украйна губи дневно почти двойно повече танкове и бронетранспортьори (обичайно по 1 танк и 3 бронетранспортьора, сега двойно: 4 танка и 41 бронетранспортьора за първите 9 дни на операция "Курск"), докато руските загуби дотук във войната са по около 4 танка и 8 бронетранспортьора дневно – данните са на проекта Oryx, който документира загуби само на база снимки и видеа, които са геолокализирани т.е. определени са точните им координати: Руските страхове, че Украйна ще превземе Курската АЕЦ, пак се разгоряха (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете на фронта в Украйна не спада – 139 бойни сблъсъка за 17 август, с около десетина повече на дневна база съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещо си остава Покровското направление – 46 руски пехотни атаки. На второ място е Лиманското направление – 24 руски пехотни атаки, а в съседните Купянско направление (на север) са 10, в Сиверското (на юг) са 9. В Торецкото направление има 19 руски пехотни атаки, като вече има данни за боеве в покрайнините на самия Торецк - украинският телеграм канал "Офицер+" съобщава, че тази сутрин руската армия е тръгнала напред с 5-8 танка и БТР-а в атака.

Интересен факт - "Рибар" не публикува дневен обзор за военните действия в Украйна. Украинският телеграм канал Deep State отчита консолидация на руските позиции в Покровското направление – окупирана е Николаевка, западно от Новогродовка, има нови руски позиции при Желано, Новожелано и Водяне, западно от Гродовка. Източно от Лозоватско 110-та бригада е спряла значима руска атака с бронирана техника, има и видеокадри: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Evacuation of soldiers in the Pokrovske direction, where they were partially surrounded. The evacuation was carried out with the help of a Bradley fighting vehicle, which eliminated Russian forces in a nearby forested area. pic.twitter.com/GVKFYp1Nvf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2024

A Russian column tried to break through to positions of the 110th mechanized brigade, without success. pic.twitter.com/kHFfRPwvJg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2024

В Мирноград, който е на по-малко от 6 километра от първите моментни позиции на руската армия в Покровското направление, имаше руски обстрел по жилищна сграда, при който дотук е известно, че са загинали трима души:

russians have hit a residential area in Myrnograd, Donetsk region with aviation bomb. pic.twitter.com/AymLwWfzvk — ✙ 🔼Constantine 🔼✙ (@Teoyaomiquu) August 17, 2024

Рано тази сутрин Киев беше атакуван със севернокорейски ракети KN-23 (поне 2) и 8 дрона "Шахед". Изстреляни са и поне 3 крилати ракети от неуточнен тип, вероятно има "Искандер". Всичко е свалено, няма щети и разрушения: