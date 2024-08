Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

В някои направления на фронта руската армия успява да напредне, защото Украйна все още среща предизвикателства що се отнася до броя войници плюс екипирането и оборудването на някои нови бригади. Това посочи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Суспилно" - медията е де факто държавният информационен източник на Украйна.

Зеленски конкретно говори, че на някои места от фронта биещите се украински бригади не могат да извършат ротация и да бъдат сменени от нови сили, защото въпросните резерви още не са екипирани както трябва и/или не са с изцяло попълнен състав.

Конкретният пример в това отношение е Покровското направление – то е най-горещото от октомври, 2023 година. Всичко там започна с атаката и превземането на Авдеевка: Руската армия си тръгна от Армения, пълзи село по село в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според популярния украински телеграм канал Deep State, руснаците са успели да превземат още едно село в Покровското направление – Весело (КАРТА). Това е на запад от Прогрес – именно в този район изглежда руското военно командване е дало за задача на руските части да обкръжат украинските части на изток от река Вовча (Волча). Става въпрос за района Очеретино – Гродовка – магистрлата към Мирноград (Т0511). ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ, 18+ (може да се гледат само от регистрирани потребители на "Х", които са логнати в профила си) показват, че има руска позиция на 3,5 километра източно от Гродовка. Видеото е на украински обстрел с дронове по руска пехота.

Руски пробив – в какъв мащаб

Във вчерашния си обзор Actualno.com цитира украинския военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който прогнозира, че до месец ще има оперативен пробив на руснаците в Покровското направление. Сега руснаците опитват да постигнат тактически пробив между селата Желано и Новогродовка (само в района на Желано е имало 18 руски пехотни атаки на 1 август по официални данни от украинския генщаб), а следващата линия на украинската защита е между Селидово – Новогродовка – Гродовка. Новогродовка и Гродовка са с население от съответно 14 000 и 2000 души преди войната, по-гъсто заселени са и това значи различна тактическа трудност за руската армия спрямо далеч по-малките села, които тя превзе досега в Покровското направление, след като се справи с Авдеевка. Досега войната показа, че руснаците не успяват бързо да преминат през препятствия, които поставят предизвикателства на градски бой – и дават много жертви. Но и украинската армия е по-изтощена и с повече загуби, отколкото в началото на 2024 година – затова и руските сили ще използват това за още тактически напредък. Руското настъпение обаче не може да продължи вечно, анализира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Както и Машовец, ISW отчита, че руското командване (начело е генерал Андрей Мордвичев) в Покровското направление (руското направление "Център" за Украйна) показва компетентност и бърза реакция, когато конкретни обстоятелства го налагат.

Ресурсите на руската армия

В тон със заключението на ISW, че руската армия не може да настъпва вечно в Украйна, е и материал на руското опозиционно издание "Важни истории". Изданието посочва, че според данните за разходите в руския държавен бюджет са платени около 426 000 еднократни премии за подписване на договор с руската армия в периода от есента на 2022 година до април, 2024 година. В средата на юни обаче издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин обяви, че почти 700 000 руски войници се бият в Украйна (ВИДЕО). Факт е, че някои руски войници, биещи се в Украйна, са наемници към частни военни компании (ЧВК), доброволци-сепаратисти и т.н., но това число не може да е толкова голямо (над 200 000), че да обяснява официалните изявления за големината на руската армия в Украйна. "Нови войници се появяват на хартия, но не и физически на фронта: някои от тях вече са били на фронта и статусът им се е променил. Наборници и доброволци в доброволчески формирования се записват като военнослужещи по договор. По този начин съответният руски регион (област) може да отчете изпълнение на плана (за набор на войници)", посочва "Важни истории". И добавя, че според собствен източник отделните руски региони и области са успели да изпълнят спуснатите им от руското военно министерство цели само на 50-60%. Отделно на фронта явно руснаците пращат ранени хора: Нови бойци се появяват на хартия, но не и физически на фронта: някои от тях вече са били във войната, но статусът им се е променил. Наборници, наборници и бойци от доброволчески формирования се записват като военнослужещи по договор. По този начин регионът може да отчете изпълнението на плана: Воюват до смърт: Русия изпраща обратно на фронта ранените, не ѝ се занимава да ги лекува (СНИМКА). Освен това, Русия скри данните за смъртността, която не е по естествени причини – и това беше разкрито от руски опозиционен източник, който обяви какво прави "Росстат".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна остава висока, но има сериозно намаление на дневна база. За денонощието на 1 август по целия фронт в Украйна е имало 127 бойни сблъсъка спрямо 156 предишното денонощие. За пръв път от няколко дни има и понижение на броя на хвърлените от руснаците управляеми авиационни бомби – 61 за денонощието, обикновено са 100 и повече. За сметка на това обаче са нанесени удари с 1187 дрона-камикадзе от руската армия, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си остава Покровското направление – 53 отбити руски пехотни атаки според украинските данни, жестокостта на боевете постоянно е отразявана от видеокадри от дронове и от двете страни (ВИДЕО, 18+). Торецкото направление е номер 2 – 24 отбити руски пехотни атаки. Прави впечатление, че на север – в Харковска област и в направленията към Купянск и Лиман, няма нито един участък на фронта, където да е имало двуцифрено число руски пехотни атаки за денонощието. А руският военно-пропаганден канал „Двама майори“ твърди, че украинците събират резерви за мащабна контраатака и междувременно правят операции с малки щурмови групи, с подкрепа на FPV дронове, като за денонощието имало 4 украински атаки срещу руски позиции.

В Кураховското направление също има леко затишие – 7 руски пехотни атаки, като явно това се дължи на факта, че руснаците практически превзеха Красногоровка, там останаха някои украински позиции в покрайнините на север, за което пише руският пропагандист Семьон Пегов. Какво струваше това на руската армия, поредна порция ВИДЕА:

In the Donetsk region, FPV drones of the 46th Air Mobile Brigade continue to successfully target and destroy Russian armored vehicles pic.twitter.com/erPEQgz8HW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2024

The 79th Air Assault Brigade continues to destroy Russian mechanized columns moving towards Kostiantynivka. pic.twitter.com/4R4ndm83bq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2024

В Краматорското направление руската военна активност остава неособено висока – 6 отбити руски пехотни атаки на 1 август по украински данни. Показателно е, че популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" използва в своя обзор думите "се закрепват" и "опитват да се закрепят" относно руските части за Часов Яр и Лиманското направление. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски твърди, че се водят "ожесточени боеве" в района на канала "Северски Донец - Донбас" в покрайнините на Часов Яр, без промяна на позиции.

The 225th Separate Assault Battalion encountered a Russian assault on Chasiv Yar. A Russian BMP approached their position, landing infantry who then quickly dispersed. It ended with at least one Russian soldier taken captive, two Russian soldiers were killed during the attack. pic.twitter.com/dv71KMjj7m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2024

Междувременно, в Истанбул беше спусната на вода втората произведена в Турция украинска корвета "Хетман Иван Виговский". Първата корвета, пусната в Турция, беше "Хетман Иван Мазепа".