Руските страхове, че Украйна ще превземе Курската АЕЦ, пак се разгоряха (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) вече вкарват в операция "Курск" 95-та бригада, а нейната цел е да стигне и да превземе Курчатов. Там се намира Курската АЕЦ. Това твърди един от най-известните и противни руски военно-пропагандни канали "Два майора".

Твърдението е всъщност допълнение на публикация на друг известен руски военно-пропаганден канал в лицето на "Рибар". Той е създаден и се поддържа от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

"Рибар" пише по темата как Украйна, с помощта на Запада, се готвела да взриви "мръсни бомби" в АЕЦ Курск и в АЕЦ Запорожие. Логични обяснение защо Киев би направил това, след като при такива събития вероятността Украйна да пострада най-много и на първо място е най-голяма, няма: Киев се готвел да взриви мръсна бомба по Курската или Запорожката АЕЦ: Руски твърдения

Всъщност написаното от "Два майора" добре отразява руските страхове, че ВСУ изобщо няма да спрат дотук с постигнатото в Курск.

⚡️JUST IN: Ukrainian military jokingly began planting flags of the "Kursk People's Republic" on captured territory



Russia did the same thing in 2014 when its troops invaded eastern Ukraine and began proclaiming "republics". pic.twitter.com/QT6dWM0EdN — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2024

Курска област – бойните действия

(КАРТА) Новината на 16 август беше взривяването на моста над река Сейм при Глушково. Отделно, има и руски, и украински данни за успешна атака срещу втори мост – при село Звънное. Общо в този район има три моста и "отрязването им" ще значи блокиране на около 700 руски войници в Глушковски район. Украинската армия показа пределно ясно, че възнамерява да превземе района, който може да послужи за плацдарм за нови териториални печалби в полза на ВСУ, отбелязва OSINT анализаторът Емил Катехелми. Той добавя, че недалеч от взривения мост при Глушково руснаците са изградили нов, понтонен мост, но тези съоръжения са по-лесни за атака: Ето как въздушните сили на Украйна унищожиха мост в Курска област (ВИДЕО)

The Ukrainians have damaged and destroyed bridges over the Seym river, in order to cut logistical routes to Glushkovo, Tetkino and other nearby areas.



However, the Russians have already constructed at least one temporary bridge over the river. 1/3 pic.twitter.com/kQcmf43fnB — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) August 16, 2024

Продължават дискусиите в различни телеграм канали как украинците са взривили моста при Глушково. Командващият украинските ВВС генерал Микола Олещук написа, че става въпрос за "високоточен удар" т.е. предполагаемо авиационна бомба или повече от една. Че украинците използват това оръжие е видимо от видео, показващо атака в Тьоткино по позиции на 98-ма руска ВВС дивизия:

A series of airstrikes using JDAM precision bombs targeted the command post and the area where a battalion of Russian paratroopers from the 98th Airborne Division was stationed in Tetkino, Kursk Oblast. pic.twitter.com/1StibuLzvq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2024

Иначе руски военни блогъри като Владислав Романов минаха по моста преди да бъде разрушен и посочиха следи от удари, за които казват, че са от HIMARS. В руското телеграм пространство вече се споделя ново видео, за което се твърди, че показва унищожение на две пускови установки HIMARS в Суми – на видеото не се вижда какво е поразено, но изглежда става въпрос за използване на ракети "Искандер" и със сигурност има ударени наземни установки, въпросът е какви точно – защото "Рибар" пише, че били установки на ПВО комплекс IRIS-T и едната получила "повреди с неизвестна тежест", което ясно показва тоталния разнобой в твърденията на руските източници – всъщност "Рибар" повтаря руското военно министерство, което твърди, че с "Искандер-М" бил уцелен комплекс IRIS-T в Сумска област. Показателно е, че в сутрешната сводка на украинските ВВС има данни за изстреляна от руснаците ракета "Искандер-К" по област Суми. А Романов написа, че след сриването на моста при Глушково украински части напредват по жп линията до Краснооктябрийско, към Комаровка и Вишновка – за Вишновка и "Рибар" писа, че има данни за украинско настъпление във Вишновка, но "най-вероятно" било съобщавано такова нещо, за да се всява паника:

Today was probably the worst day for the Armed Forces of Ukraine since February 2022.



Let's walk through it.



The Russians started the day off by destroying two HIMARS launchers at their hide site in Sumy. This has likely ended GMLRS support for the Kursk operation temporarily. pic.twitter.com/wNLYHAWxHz — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 16, 2024

По въпроса с "Искандер" и какво удрят тези руски ракети, "Рибар" коментира и видео как била обстреляна ПВО Patriot (Пейтриът) в Днепропетровска област, обаче каналът признава, че от видеокадрите изглежда, че Patriot не е засегната. Следват критики – защо е ползвана касетъчна бойна глава, а не друга:

Военният експерт Павел Нарожни също коментира темата - според него, руснаците ползват ракети "Искандер" за удари дори по танкове, т.е. скъпи ракети за нетолкова важни цели, което подсказва паника. Той поставя и въпросът колко още ракети от този клас има Русия, след като ги ползва за незначителни цели:

❗️EXCLUSIVE: Russia desperately uses expensive missiles in Kursk region to destroy tanks



Military expert Pavel Narozhny told NEXTA.



According to him: "They've got a unit there that does the job of guiding the Iskanders. And they're ready to fire the Iskanders at the tank. Now,… pic.twitter.com/9b1pSHsZOZ — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2024

Иначе ВСУ вече напреднаха още повече на изток от Суджа и разширяват зоната на контрол около града:

According to the latest information, the AFU has taken control over Dmitryukov and Kolmakov, east of Sudzha. pic.twitter.com/FbaywUwzR4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2024

"Рибар" отбелязва и друго – частична евакуация заради украинските атаки при ГКПП Колотиловка. За там имаше противоречиви сведения – че украинците пробили и то до 10 километра навътре, но руснаците ги отблъснали. Няма обаче никакви видеа и снимки, които да дадат известно потвърждение – а пред The Washington Post украински военни коментираха, че в Белгородска област руската армия е по-подготвена за отбрана.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На самия фронт в Украйна си остава горещо - 99 бойни сблъсъка до 22:00 часа на 16 август. Покровското и Торецкото направление си остават най-горещи, а руските сили опитват да обединят Кураховското направление с Покровското и търпят сериозни загуби при атаки с бронирана техника:

Russia launched another massive assault in the Kurakhiv direction with 27 units of equipment, including tanks, armored vehicles, and a buggy. The 79th brigade successfully hit one tank, five armored vehicles, and destroyed the buggy. Following these hits, the Russian forces… pic.twitter.com/y4lYmTSShy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2024

В обзора на украинския телеграм канал Deep State, който е известен с картите си, отразяващи бойните действия, са нанесени минимални руски териториални придобивки в селата Гродовка и Николаевка в Покровското направление и Пивнично в Торецкото направление. "Рибар" добавя, че руската армия се е окопала в югоизточните покрайнини на Гродовка и тръва да атакува от Николаевка към Новогродовка. В нито един от случаите не става въпрос за значим руски пробив: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

От два дни се коментират впечатляващи кадри как украинските части в Часов Яр спират малка руска щурмова група до Озаряновка, на южния фланг на Часов Яр. Кадрите са впечатляващи, защото явно са заснети от камера тип "Go Pro":

@GeoConfirmed @UAControlMap

7 Russian soldiers come under Ukrainian fire at the Siverskyi Donets-Donbas Canal near the village of Ozarianivka.

They take shelter in the canal.



3:50-4:11, 4:44-4:55

📌48.456918, 37.947626 pic.twitter.com/w6FGs30yRs — Audax (@AudaxonX) August 15, 2024

Според сводката на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 14 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Всичките са свалени – в Николаевска, Черкаска, Полтавска, Днепропетровска и Запорожка област.

Още: Да пожертваме територии: В Русия има такова говорене (ОБЗОР – ВИДЕО)