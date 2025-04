Война на Русия с Европа: Присмех към закани на Шойгу от известен руски пропагандист (ВИДЕО)

Поредната руска заплаха с ядрено оръжие и приказки за война между Русия и Европа, отново от руски официален представител и то на сериозен пост, предизвикаха реакция. Но реакцията дойде от страна на "по-ниско" стоящата руска пропаганда. Става въпрос за интервюто пред ТАСС на бившия руски военен министър Сергей Шойгу, който сега е секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

В това интервю Шойгу директно говори за война с Европа в рамките на период от 3 до 5 години спрямо днешната дата, като Шойгу обвини Европа, че се готви за такава война, но и не пропусна да наприказва един куп думи за руското ядрено оръжие, за "Орешник" и Беларус като площадка за руски ракети от всякакъв вид. Отговор по въпроса обаче Шойгу получи задочно от Роман Альохин, едно от известните лица сред руските военнопропагандни канали в Телеграм.

"Добре, Европа се готвела, а ние? Просто е смешно да слушаме това от Шойгу, който напълно провали подготовката за операцията в Украйна. Изобщо не проумявам как той е секретар на Съвета за сигурност (бел. ред. - Шойгу замени на поста Николай Патрушев), вместо да отиде зад решетките. За сметна на това стана ясно, че генерал Попов получи присъда от 5 години затвор. Така се готвим за предстоящата война с Европа. Вече погребахме Украйна с нашата увереност, така ще погребем и Европа. Много добре си представям как ще воюваме с Европа – ще мобилизираме милиони и ще ги погребем. Докато почитаме такива управляващи, така ще е", иронизира горчиво Альохин – Още: Москва отново плаши с ядрено оръжие, Шойгу прогнозира Трета световна война

Meanwhile, Russian war correspondents are gearing up to scatter into hiding after another dose of Shoigu's claims about Europe preparing for war with Russia. One such Z-propagandist, Roman Alyokhin, fears that, following Russia's time-honored tactics, millions of mobilized… pic.twitter.com/PGzKwQEesU