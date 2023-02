Войната в Украйна: Пригожин се хвали с превзети села с едноцифрен брой жители (ВИДЕО)

Що се отнася до военните действия в момента, впечатление от вчерашния ден направи хвалбата на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин за превземането на две селца в Соледарска област. Всъщност, определението селца дори не е много точно – през 2001 година те са имали официално трима души население, отбелязва руският телеграм канал ASTRA.

First person video on how enemy positions were cleared in the outskirts of Bakhmut. Executed by the 1st Assault Battalion of the 3rd Separate Assault Brigade Azov. pic.twitter.com/iyoWPe3qlp — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2023

В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия изрично са посочени най-важните точки от юг и от север за защитата на Бахмут като места на спечелени от украинската армия битки. (КАРТА) На юг става въпрос за Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут) - позицията е важна за опазването на пътя от Часов Яр до Бахмут като украинска логистична линия, но вече дори от украински източници се изразява съмнение колко може да се поддържа отбраната в района и че удържането на Бахмут е 50/50 – имало активна подготовка за прехвърляне на украинските сили на втора линия на защита. (КАРТА) На север най-горещата точка е Красна Хора (Червена планина), която си остава място на жестоки боеве, но украинците са посочили и Благодатно като място на отбита руска атака, а руснаците обявиха превземането на това село и официално преди 2 дни.

North of Krasna Hora

48.678529° 38.011826°@GeoConfirmed (?) pic.twitter.com/HajBGZaGGj — Toaster (@klinger66) February 1, 2023

Украинците признават и чувствителна промяна в руската тактика по отношение на Бахмут. Използват се по-опитни войници, като има немалко случаи, при които привидно невъоръжени и маскирани като цивилни руски военни успяват да пренесат боеприпаси и оръжие на руски щурмови групи, достигнали до самия Бахмут. В момента там има боеве по предградията – на север специално при Месокомбината и при завод за производство за шампанско. Руснаците провеждат и по-успешно разузнаване къде се намират украинските позиции, главно за корекция на украинския артилерийски огън, и ги унищожават.

The actual battle footage of the 241 TDF Brigade's company near Bakhmut: pic.twitter.com/NQXML6se4a — Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) February 1, 2023

Outskirts of Bakhmut. Skala battalion is working with artillery units of the Armed Forces of Ukraine. Video sped up 2 times. pic.twitter.com/rKQE7E7Tv4 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 1, 2023

(КАРТА) При Угледар (Въгледар, Вухледар) руският натиск е овладян – признава го в обзора си дори популярният руски телеграм канал "Рибар", който описва ситуацията с думите "позиционни боеве". Руските войници са "заковани" в Николско, по украински данни. А в дневния си обзор руското военно министерство за пореден път не говори с конкретика по места за свършеното.

По отношение на Авдеевка, също няма промяна - "Рибар" признава, че логистиката на украинските части, които защитават Маринка, не е прекъсната и съответно боевете в центъра на градчето си текат, а руснаците не могат да напреднат.

Russian supporters proudly share this footage: how Mar'inka is further ruined by the use of incendiary ammunition. pic.twitter.com/kmD6p5qmPs — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2023

(КАРТА) В Луганска област на практика няма промени – Новоселовка, Куземивка и Диброва по линията Сватово – Кремена си остават точките на битки.

В Херсонска област продължават стълкновенията по Днепър и островите по делтата на реката. А в Запорожието Владимир Рогов, член на руската окупационна администрация, вече си призна, че т.нар. офанзива всъщност е установяване на руска защитна линия срещу бъдеща украинска контраатака.

Вчера, 1 февруари, се появиха и видеокадри как германският министър на отбраната Борис Писториус се вози на танк "Леопард", преди да бъде изпратен в Украйна.

