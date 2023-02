Ще падне ли Бахмут? Русия смени подхода, навсякъде другаде по фронта Украйна се държи (ВИДЕО)

От ISW признават, че са сбъркали в предишната си оценка, но уточняват, че тя е правена на база данните, че няма подкрепление и че предимно ЧВК Вагнер щурмуват Бахмут. Офанзиванта на ЧВК Вагнер затихна, но те вече не са основна ударна сила – такива данни идват от украинска страна, за десантчици от руските ВВС. Възможно е руското военно командване да цели пълната смяна на ЧВК Вагнер, за да обере лаврите при евентуално превземане на Бахмут, който от политическа гледна точка отдавна се превърна в символ.

За момента не изглежда, че това ще доведе до моменталното падане на Бахмут, но е напълно възможно украинската армия да избере да се оттегли от града, за да не се въвлича в излишна кървава борба, с повече жертви, казват още американците. Това ще зависи от украинската оценка дали ще е неизбежно Бахмут да бъде обкръжен. Но вчера, 31 януари, говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати заяви, че украинската армия все още може да снабдява защитниците на Бахмут с всичко необходимо и че има разработени няколко плана за отпор на руската офанзива.

ВИДЕО: Полкът "Азов" защитава Бахмут – близък бой с руснаци в окопите

Показателно за нерозовото положение в руската армия е и, че дори по руската държавна телевизия се стигна до твърдения за загуби от 40-50% в състава на руските ВВС – от украинска страна моментално дадоха за пример какво е положението със 155-та бригада на руските ВМС. Дали това е вярно или не е друг въпрос, но че публично в голям руски ефир се говори такова нещо е явен удар по усилията на руското военно министерство да омаловажи всякакви руски загуби в Украйна.

They can't deny the truth anymore. On Russian television, they admitted that Russian airborne troops suffered up to 50% losses.



The 155th confirms 🙃🫠 pic.twitter.com/OLj5Bg4hRk — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2023

Развитието на военните действия в Украйна

(КАРТА) Какво е актуалното положение? В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия изрично са посочени Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут), Красна Хора (Червена планина) и Парасковивка (и двете населени места са на около 29 километра северозападно от Бахмут). Има обаче някои данни, че руснаците вече са заели позиции в Красна Хора – боевете там са ожесточени и според украински, и според руски източници. За пръв път руското военно министерство официално посочва, че руските сили са превзели Благодатно (11 километра северно от Бахмут).

Aerial reconnaissance and mortars of the SOF Lubart in the battles for Bakhmut. pic.twitter.com/NtsejFNbo4 — Paul Jawin (@PaulJawin) January 31, 2023

(КАРТА) По отношение на Соледар, има опити на руснаците да разширят зоната си на контрол. Основните боеве са при Николаевка и Роздоловка.

Destruction of the command post and ammunition of Russians by Ukrainian servicemen of the 28th brigade together with aerial reconnaissance of the 4th brigade https://t.co/wbEjiBMEn1 pic.twitter.com/K0V5Ege9Ks — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 31, 2023

(КАРТА) Що се отнася до Авдеевка, продължават неуспешните опити на руснаците да преминат през Маринка и Водяне. Особено с Маринка ситуацията е доста смешна предвид руските напъни, че селището е превзето – още на 17 март, 2022 година руското военно министерство го каза и се оказа, че това е лъжа. Вече седмици наред руските и украинските сили водят боеве в централната и западната част на града и няма видима голяма промяна в полза на нито една от двете страни.

(КАРТА) При Угледар (Въгледар, Вухледар) се наблюдава спад на опитите за руски пехотни атаки и повече артилерийски обстрел. Руснаците са спрени при Николско, а в дневния обзор на популярния руски телеграм канал "Рибар" особено показателно е написано следното: "Тежкият бой при Угледар продължава, руските морски пехотинци самоотвержно удържат контраатаките на украинската армия". Става въпрос за 155-та бригада на руските ВМС, за която има данни, че от началото на войната е претърпяла огромни загуби в личен състав, дори до 50%. И сега по украински данни, руските морски пехотинци са претърпели нови загуби при първоначалния щурм на Угледар отпреди няколко дни. На този фон доста комично звучат поредните напъни на лидера на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Денис Пушилин, че като превземат Угледар, ще превземат още Маринка и Покровск.

Damaged AFV, probably Russian, on the side of the road. pic.twitter.com/p2GbLkk77c — Paul Jawin (@PaulJawin) February 1, 2023

(КАРТА) В Запорожката област няма никакви данни за мащабна руска офанзива. Вече има нарицателно за случилото се там преди десетина дни – интернет офанзива.

(КАРТА) В Луганска област засега изглежда има установен паритет по линията Сватово – Кремена. Новоселовка, Билохоривка, Ямполивка – на между 12 и 16 километра на северозапад, юг и запад от Сватово и кремена, са основни точки на боеве. Диброва, на 5 километра на юг от Кремена, също е гореща точка.

Вчера от руска страна имаше съобщения и за пореден обстрел в Белгородска област - при Шебекино. Руското ПВО със сигурност работеше там.

Още не сме започнали: Руснаците не търсят мир в Украйна (ВИДЕО)