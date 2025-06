"Всичко е наред": Паднал Су-25, пожари на руско военно летище и в база за горива за руските стратегически бомбардировачи (ВИДЕО)

На фона на новините от Близкия изток и как Израел удари ядрени мощности на Иран, другата голяма война в световен мащаб - тази, която руският диктатор Владимир Путин отприщи срещу Украйна, също е далеч от устойчив мир. Сега в Украйна има известно затишие, но проукраински профили в социалните мрежи бързо уловиха съобщение от известния с връзки в руските ВВС телеграм канал Fighterbomber: "Аварира Су-25. Всичко е наред - пилотът е спасен". За въпросния канал се знае, че се поддържа от пенсиониран руски военен пилот, известен като "Иван Иванов" - Още: В Днепропетровска област положението става трудно за Украйна. Нови данни за огромните руски загуби (ОБЗОР - ВИДЕО).

According to Russian aviation affiliated channel Fighterbomber, a Russian Su-25 fighter jet crashed. The pilot was reportedly rescued. pic.twitter.com/VQgUMj5Fdv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2025

В социалните мрежи се появиха и видеокадри от пожар в руската база за горива "Кристал", част от "Росрезерв" - тя се намира до руското военно летище и руската авиобаза "Енгелс-2". Изглежда се е подпалил още един резервоар-цистерна. А FIRMS, системата на НАСА за отчитане на топлинни петна по земната повърхност, засече пожар и в района на летище "Гвардейско", Крим:

A fire is reported at the "Kry Stal" oil depot in Engels, Russia. Local groups say another fuel tank is burning, with smoke covering the city. The plant stores various fuels, including aviation fuel for Engels' military infrastructure and Russia’s long-range aviation. This is the… pic.twitter.com/EkP0QDourQ — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2025

Междувременно, летището в Керч, Кримския полуостров, се преоборудва от руснаците - сателитни снимки показват изграждане на нови съоръжения и вероятно летището става площадка за изстрелване на ударни дронове срещу Украйна:

Russia is converting Kerch’s civilian airport into a military airbase for drone launches. Images show extensive work, fortifications, and possible air defense sites. Per Russian registry, the airport’s status changed to military in March 2025. pic.twitter.com/8Fd7ncpk46 — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2025

Russia is converting Kerch’s civilian airport into a military airbase for drone launches. Images show extensive work, fortifications, and possible air defense sites. Per Russian registry, the airport’s status changed to military in March 2025. pic.twitter.com/8Fd7ncpk46 — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2025