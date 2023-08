Вторият удар по Кримския мост: Вижте ВИДЕО на точния момент на взрива

ОЩЕ: Какво се знае до момента за новия удар по Кримския мост? (ОБЗОР)

Ударът нанесе такива поражения на Кримския мост, че една от секциите му, през които преминава автомобилен трафик, все още не е възстановена и досега. Оттогава постоянно има спирания на движението по моста, заради заплахи за нови атаки, а на 12 август имаше големи кълба дим при моста: Украинските ВВС: Чакаме сателитните снимки от Кримския мост, димната завеса не бе случайна

A video of the hit on the car part of the #CrimeanBridge on 17th July 2023 was published. pic.twitter.com/tgVPurKAeR