Въздушната атака по Украйна от 7 февруари е струвала на Путин стотици милиони долари (ВИДЕО)

Цената на един безпилотен летателен апарат клас "Шахед-136/131" може да варира от 49 000 долара, ако става дума за собствено производство на Русия, до 290 000 долара, ако е внос от Иран. Изданието взема за основа средната цена, която беше планирана за внос от Иран - 193 хил. долара.

20-те изстреляни "Шахед"-а (15 бяха свалени) струват на Руската федерация около 3,9 млн. долара.

Цената на ракетата Х-22 се оценява на 1 млн. долара, т.е. общата сума за изстреляните от силите на диктатора Владимир Путин днес е 4 млн. долара.

Х-101 струва 13 млн. долара за брой, като общата сума за изстреляните ракети от този тип към Украйна днес е 377 млн. долара. Руснаците използваха цели 29 такива ракети - X-101/X-555/X-55, 26 от тях бяха свалени.

Цената на противовъздушната управляема ракета С-300 е най-малко 2 млн. долара, така че общата стойност на изстреляните ракети от този тип е 10 млн. - общо 5.

Според Defense Express цената на една ракета "Калибър" е 6,5 млн. долара, така че общата цена е 19,5 млн. долара. Украйна свали и трите изстреляни крилати "Калибър"-а.

Балистичната "Искандер-М" може да струва 3 млн. долара, а общата стойност на всички изстреляни ракети от този тип е 9 млн. долара, изчислява "Економична правда". Украинците не елиминираха нито една ракета с балистична траектория.

Междувременно стана ясно, че жертвите на ракетното нападение в столицата Киев вече са три. По-рано президентът Володимир Зеленски бе съобщил за двама загинали. Всички те загубиха живота си след удар в многоетажна жилищна сграда, предизвикал пожар.

Има десетки ранени в Киев, Харков и Николаев, като в последния от изброените градове има жертва - пенсионер загина в дома си след падане на отломки.

In Kyiv, 11 people have already been injured as a result of the Russian attack.



Preliminary info states that over 20 missiles were shot down over the city and its surroundings. pic.twitter.com/qGTQQBSkQS