Украйна свали десетки ракети и дронове, изпусна X-22 и балистични "Искандер-М" (ВИДЕО)

Ето какво е изстреляла Русия към Украйна според данните на украинските ВВС:

Украйна е унищожила:

За отблъскване на въздушната атака са използвани зенитно-ракетни комплекси и изтребители на Военновъздушните сили, подразделения на мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна, както и оборудване за радиоелектронна борба, съобщават от украинските ВВС в "Телеграм".

От статистиката става ясно, че ВВС са "изпуснали" 5 дрона "Шахед", 3 крилати ракети Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилати ракети Х-22 и 3 балистични ракети "Искандер-М".

Припомняме, че има поне една жертва в Николаев, както и десетки ранени общо в Николаев, Киев, Харков. В столицата избухна пожар в жилищна сграда и се чуха взривове. Може да има още жертви под отломките, съобщи кметът Виталий Кличко. В Киев в момента е българска депутатска делегация начело с председателя на парламента Росен Желязков.

In Kyiv, 11 people have already been injured as a result of the Russian attack.



Preliminary info states that over 20 missiles were shot down over the city and its surroundings. pic.twitter.com/qGTQQBSkQS