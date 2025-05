Преговорите между руската и украинската делегация завършиха в ранния следобед днес. Руската страна вече даде брифинг, на който заяви, че е доволна от срещата и е готова да продължи контактите. Един час след брифинга на руския екип е планирано да започне и брифингът на украинските преговарящи - в 18:00 ч.

Украински източници, близки до преговорите, вече заявиха, че Русия е поставила неизпълними условия. Така например, украинският депутат Олексий Гончаренко съобщи: "Русия поиска изтеглянето на украинските въоръжени сили от всички региони, които те [Русия] са добавили към Конституцията си [незаконно анексираните през септември 2022 г. Донецка, Луганска, Хресонска и Запорожка области]. А също и изтеглянето на украинските войски от "буферната зона" в Сумска област. 30-дневното прекратяване на огъня беше отхвърлено".

Някои украински канали пишат и, че Русия е заплашила, че ако Киев не изтегли войските си от тези четири региона, то следващия път ще постави искане за пет региона (източникът на тази информация е неизвестен).

Според вестник "Билд" Украйна смята искането на Москва за опит за провал на преговорите, тъй като тези условия са абсолютно "нереалистични".

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински заяви също така на брифинга, че делегацията е "взела под внимание искането за среща между лидерите на Русия и Украйна".

Russia delegation leader Medinsky made key statements: "We have taken note of the request for a meeting between the leaders of Russia and Ukraine. The negotiations have concluded, and we are generally satisfied. Russia and Ukraine will soon carry out a prisoner exchange based on…