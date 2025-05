Зеленски пред Европа: Путин изпрати "празни глави" на преговорите, светът да реагира на това шоу (ВИДЕО)

"Тази седмица имахме реален шанс, но Путин се страхуваше да дойде в Турция". Това заяви на пресконференция в Тирана на 16 май украинският президент Володимир Зеленски, който коментира разговорите между делегациите на Москва и Киев в Истанбул. След като руският диктатор Владимир Путин отказа да пътува за южната ни съседка, за да се срещне със Зеленски, и прати екип на ниско равнище (зам.-министри и помощници), украинският лидер отпътува за Албания за срещата на Европейската политическа общност.

Русия изпрати "празни глави"

"Руснаците изпратиха празни глави на преговорите, а точно това унищожава смисъла на дипломацията. Затова, ако се окаже, че тяхната делегация просто прави шоу и не може да постигне реални резултати днес, светът трябва да реагира. Необходима е силна реакция", каза Зеленски от албанската столица.

Ден по-рано Зеленски заяви, че цялата делегация на Украйна в Турция има мандат да взема решения, докато хората на Путин нямат - затова преговорите стават безсмислени.

В кратко обръщение към европейските лидери, сред които британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, държавният глава на Украйна потвърди, че приоритет номер едно на страната е "безусловното прекратяване на огъня". Останалите, обявени от ръководителя на украинската делегация в Истанбул - министъра на отбраната Рустем Умеров - са връщане на насилствено депортираните украински деца и размяна на военнопленниците по формулата "всички за всички".

Зеленски каза, че ако руската делегация не може да се съгласи на прекратяване на огъня, то "е ясно, че Путин не иска да сложи край на войната".

Украинският президент призова за силна реакция от страна на световните лидери, ако преговорите в Истанбул се провалят, като добави, цитиран от BBC, че трябва да има координация със САЩ.

Според снимки, споделени от ръководителя на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, Зеленски се е срещнал в Албания с френския президент Макрон, министър-председателя на Обединеното кралство Стармър, полския премиер Доналд Туск и германския канцлер Фридрих Мерц. В Тирана е и българският премиер Росен Желязков.

Готви се среща Зеленски - Путин?

Рустем Умеров обяви от Истанбул след разговорите, че се обсъжда потенциална среща между Зеленски и Путин и се работи по този въпрос. Подробности за потенциалните нови преговори и предложенията за прекратяване на огъня ще бъдат съобщени скоро, добави той.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински, който участваше и в преговорите в Истанбул през 2022 г., заяви: "Приехме за сведение искането за среща между лидерите на Русия и Украйна. Преговорите приключиха и като цяло сме удовлетворени. В най-скоро време Русия и Украйна ще осъществят размяна на затворници по формулата "1000 за 1000". Двете страни ще представят подробно своето виждане за потенциалното прекратяване на огъня, а след това преговорите ще продължат".

За размяна на затворници по модела "1000 срещу 1000" съобщи и украинският министър на отбраната.

