Европейският съюз с нов пакет санкции, удря руския петрол и сенчестия флот на Москва

"Европейският съюз подготвя нов пакет от санкции срещу Русия. В него влизат ограничения за "Северен поток 1" и "Северен поток 2", намаляване на тавана на цените на руския петрол и разширяване на списъка от санкции срещу петролни танкери от сенчестия флот на Руската федерация“. Това заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която присъства на срещата на европейската политическа общност в албанската столица Тирана. Лидерите на 47 държави в Европа, сред които е и българският премиер Росен Желязков, седнаха на една маса, за да обсъдят най-важните проблеми - сигурността на континента и спирането на войната.

.@eucopresident and I stand firmly with you, President @ZelenskyyUA.



Our immediate priority is a full and unconditional ceasefire.



That’s why we’re further ramping up pressure to bring Putin to the negotiating table.



We’re putting hard-biting sanctions on Russia, package after… pic.twitter.com/Mvkg2aNSwA