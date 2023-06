Взрив и пожар в руски завод за барут, има жертви (СНИМКИ)

Взривът е станал в завод в Тамбовска област, на около 400 км югоизточно от Москва. При инцидента са били ранени осем души, съобщи агенция РИА, цитирана от "Ройтерс".

A very strong explosion reported at the Tambov Powder Plant in Russia.



Four employees of the enterprise were killed. pic.twitter.com/6DHzNWp4E5