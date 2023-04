Взрив в Мелитопол, убит е руски пълномощник

Според кмета преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Мишченко е оглавявал полицейско управление в Мелитопол.

"След окупацията той не само е преминал на страната на врага, но и е подмамил служителите си да станат предатели", написа Фьодоров в "Телеграм".

In #Melitopol, collaborator Alexander Mishchenko was blown up in the entrance of his house.



Mishchenko was an employee of the occupation police. pic.twitter.com/IIOA36BGzx