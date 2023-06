Взрив в окупирания Бердянск - руснаците обясняват как ПВО е работила, но всъщност не е (ВИДЕО)

Окупационните власти твърдят, че Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар по територията на пристанището. Имало жертви и разрушения, съобщи руската държавна агенция РИА „Новости“.

Footage from the port of occupied #Berdyansk. pic.twitter.com/zCWlRdmgt4