Взривове в Крим: Ракета падна на плаж край Севастопол (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Кримски вятър" съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили ракета близо до плажа Учкуевка. Имало и снаряди, като повечето паднали в морето, но един е попаднал на плажа, близо до хората.

Местните власти вече предупредиха неколкократно, че е огромен риск да се плажува там, защото наблизо се намират военни обекти на Руската федерация, които могат да бъдат поразени от Украйна. "Днешната трагедия в Учкуевка е резултат не само от работата на криворазбраната руска противовъздушна отбрана, но и от безхаберието на гражданите, които забравят, че там се води война", пише "Кримски вятър".

Чула се е и експлозия в района на залива Казак, където е разположена 810-а руска черноморска морска бригада.

Местните власти обявиха тревога заради далекобойни ракети ATACMS.

Назначеният от Кремъл "губернатор" на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че по предварителна информация при днешната атака на украинските въоръжени сили срещу града са загинали двама цивилни, единият от които е 2-годишно дете. Според него 5 въздушни цели са били свалени над Черно море, а фрагменти са паднали в крайбрежната зона.

"Положението в Учкуевка е тежко - там са изпратени всички налични спешни медицински екипи. Някои хора вече са откарани в болница и получават цялата необходима помощ. Мобилизирани са всички сили. Броят на хората, потърсили медицинска помощ, се е увеличил до 22 души", написа Развожаев.

Според "Кримски вятър" на плажа има множество линейки и районът е отцепен. Появиха се и видеа от последствията - счупени прозорци и малък кратер в пясъка:

Според местен жител една от целите на руската ПВО е била свалена над централния район на Севастопол - между центъра на града и залива Стрелецкая.

