Първи знаци: Старт на руската лятна офанзива? Вучич помага военно на Украйна (ВИДЕО)

През нощта на 18 юни руските сили увеличиха интензивността на нападенията в направлението Торецк-Горловка (югозападно от Часов Яр и североизточно от Авдеевка) и поддържат сравнително висока скорост на атаките в този район между 19 и 22 юни. Постигнали са и няколко тактически успеха в района: Объркване: САЩ не дават да се стреля по важни руски летища? Нова гореща точка на фронта (ВИДЕО).

Силите на диктатора Владимир Путин като цяло не са активни в този сектор на фронта през цялата 2024 г. досега, така че тяхното активизиране заслужава внимание. ISW отдавна смята, че руското командване е възнамерявало с настъпателната си операция в Харковска област, започнала на 10 май, да фиксира украинската жива сила и оскъдните материални средства по северната граница на Украйна, за да си осигури възможности за настъпление в други, по-ключови райони на театъра на военните действия, особено в Донецка област.

Украински източници вече потвърдиха, че силите на Киев са прехвърлили части в посока Харков от Донецка област, така че руските сили може би използват тази предполагаема слабост, за да активизират атаките, особено в посока Торецк-Горловка. Освен това руските сили поддържат висока скорост на атаките в посока Часов Яр и около Авдеевка, след като намалиха темпото в Харковска област. Скоро може да засилят атаките в този район, ако руското командване определи следващите седмици като благоприятно време за настъпление в тези райони, преди украинските сили да преразпределят резервите си обратно в Донецка област. Засилването на настъпателните действия на руснаците там може да показва подготовка за такава лятна офанзива - ако приемем, че тя всъщност вече не е започнала, пише ISW.

Какво дават и какво не дават САЩ - все повече въпроси

На този фон Associated Press публикува материал, в който се твърди, че 90 хиляди руснаци се готвели за нова офанзива срещу Украйна. Разрешението на САЩ към Киев да се използват американски оръжия на руска територия обаче позволило на Украйна да унищожи цели колони от войски по границата, които са очаквали заповед за нахлуване, според AP. Западните оръжия също така са помогнали на украинските сили да стабилизират фронтовата линия в Харковска област, пише в статията.

‼️ 90 thousand Russians were preparing for a new offensive against Ukraine



The US permission to use its weapons on Russian territory enabled Ukraine to destroy entire columns of troops along the border, who were awaiting orders to invade, according to AP.



Western weapons also… pic.twitter.com/ATp28aZNWV — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2024

Руските сили се възползват от политиката на САЩ за операциите си в Харковска област на Украйна. На 22 юни Associated Press цитира украински артилерийски командир, който заявява, че украинските сили биха могли да атакуват руските бригадни командни пунктове и цялата руска Северна групировка на силите, ако САЩ одобрят използването на далекобойни ракети ATACMS за нанасяне на удари по руска територия. Но в момента не могат да го направят, тъй като Москва е разположила такива командни и контролни елементи в район на 100-150 км от фронтовата линия, а САЩ дават на Киев да поразява само на 100 км от границата, и то без да ползва ATACMS.

Руската противовъздушна отбрана ще намали ефективността на украинските F-16, ако САЩ не позволят на Киев да използват ATACMS за унищожаване на руските системи за противовъздушна отбрана на руска територия, анализира ISW.

Все пак от решението на Щатите произтичат големи ползи за Украйна. The Washington Post цитира командир на разузнавателен батальон от 57-а бригада на Украйна, който заявява, че Русия не е нанесла нито един ракетен удар с С-300 по Харков (не е ясно дали говорещият е имал предвид град Харков или Харковска област), откакто администрацията на Джо Байдън частично премахна ограниченията за нанасяне на удари по руска територия с американски оръжия.

Войната в Украйна: Какво се случва на фронта?

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 22 юни, показва, че през последното денонощие по протежение на фронта са се състояли 133 бойни сблъсъка. Това е с 13 повече на дневна база.

От Генщаба потвърждават, че "ситуацията е напрегната в посока Торецк". В това направление руснаците са атакували 15 пъти, подкрепени от авиацията - край самия град Торецк, селищата Северно и Ню Йорк. Четири сблъсъка все още продължават, написаха снощи от украинската армия.

Освен това посочват, че в Харковското направление наистина има по-ниска интензивност - едва две атаки при Вовчанск (Волчанск на руски език), а през предходните 24 часа нямаше дори нито една. Руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) пише за украински контраатаки в района. Телеграм каналът "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че руснаците отблъснали тези контранастъпления при Вовчанск и Глубоко.

Bukhanka scrapheap in the Kharkiv region. pic.twitter.com/pTy8suz3hw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2024

Няма промени в посока Вовчанск, но има важна информация от украинското командване - руснаците частично изтеглят части поради факта, че са загубили боеспособност заради тежки загуби. Те вероятно ще бъдат попълнени, пише един от най-изкъсо следящите войната украински профили в X - NOELReports, като добавя и карта:

Nazar Voloshyn, spokesman for Khortytsia Group of Troops, announced that Russia has started withdrawing some units from near Vovchansk due to their loss of combat capability. The withdrawal of troops has been observed near both Lyptsi and Tykhe. pic.twitter.com/ySGRgjcCu5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2024

(КАРТА Live) Относно Торецкото направление "Рибар" посочва, че руските войски освободиха село Шуми - потвърдено и от украински източници. Според анализаторите от DeepState целта на руснаците тук е ясна - да окупират Торецк. "Съществуват и противоречиви информации за настъплението на руските въоръжени сили в Ленински (Пивнични), които обаче не е възможно да бъдат потвърдени", добавя каналът на Звинчук.

Северозападно от Горловка руските сили започват да се придвижват към Пивнични през Шуми и покрай железопътните линии. Украински източници потвърждават руското настъпление. Преди това този район е бил сива зона.

Northwest of Horlivka, Russian forces have started pushing towards Pivniche through Shumy (now occupied) and along the railway tracks. Ukrainian sources confirm the Russian advance. Previously, this area was a gray zone. pic.twitter.com/3kDqpjDJMV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2024

Четири опита са направили руснаците да приближат позициите на украинските сили край Григоривка, Часов Яр и Ивановско в Краматорското направление - и четирите са се провалили, пише генщабът на Украйна. Битката продължава край Клещеевка.

(КАРТА) Според NOELReports при Часов Яр няма големи промени - руснаците са успели да напреднат малко в източните покрайнини. Ситуацията в Калиновка не е много ясна, но изглежда, че украинските сили са удържали след последната контраатака.

В Кураховското направление от началото на вчерашния ден е имало 15 бойни сблъсъка. Силите на Путин атакуват край Невелски, Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка. "11 вражески атаки са отблъснати, боевете продължават", добавят от украинския генщаб. Градските сражения в Красногоровка продължават, пише и Пегов.

(КАРТА) В района на Карловка се водят сражения в покрайнините на селото и от двете страни на Карловското водохранилище, като се наблюдават тактически успехи на руските войски, твърди той. NOELReports пише, че сражения има дори в центъра на Карловка след настъплението на руснаците.

Високата интензивност на бойните действия се поддържа в Покровското направление. Броят на сблъсъците там е нараснал на 44 за последното денонощие. С подкрепата на всички налични средства за огнево действие - авиация, артилерия, въоръжение на бойни автомобили, ударни дронове, FPV дронове и огнестрелни оръжия - руснаците продължават да оказват натиск върху украинските сили край Александропол, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгенивка, Сокол, Новоселовка Първа, Новопокровско. Спрени са 32 вражески атаки, 12 бойни сблъсъка все още продължават, написаха снощи от генщаба на Украйна.

"В Яснобродовка руските въоръжени сили напредват и във вътрешността на селото. Малки успехи има и на подходите към Новоселовка Първа. В Сокол се водят ожесточени сражения, украинските въоръжени сили продължават да удържат селото. Продължава и придвижването на руските войски към Нововосток", смята руският пропагандист Пегов.

(КАРТА) На Запорожкия фронт - при Работино - геолокализирани кадри показват руски атаки североизточно от селището към окопна мрежа, държана от украинските сили. "Напълно съм убеден, че самото Работино вече е контролирано предимно от Русия, с няколко улици в сивата зона, върху които Украйна има контрол на огъня", смята NOELReports. Според Пегов няма значителни промени в този район от фронта - продължават да се водят позиционни битки.

JDAM precision strike on a Russian command post in the occupied part of the Zaporizhzia region. pic.twitter.com/SPhGMr6VEe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2024

В останалите части от фронта - Купянско, Лиманско и Сиверско направление - няма особени промени, твърди Генералният щаб на украинската армия.

Сърбия помага на Украйна със снаряди

Западните страни са предоставили на Украйна боеприпаси сръбско производство на стойност около 800 млн. евро въпреки продължаващите усилия на сръбския президент Александър Вучич да балансира между Русия и Запада. На 22 юни британското издание Financial Times съобщи, че е получило оценки от неуточнен източник, според които трети страни са изпращат на Киев снаряди от Сърбия в такива количества от февруари 2022 г. насам.

Вучич е потвърдил пред FT, че тази цифра е "в рамките на възможното". Той каза, че Сърбия не изнася боеприпаси за Украйна или Русия и че клиентите на Белград в САЩ, Испания и Чехия могат да разпределят боеприпасите по свое усмотрение.

Ракетна атака срещу Украйна

През нощта на 23 юни Русия изстреля три крилати ракети по Украйна. По данни на украинските военни - две от тях са били свалени над територията на Киевска област. Местната полиция казва, че двама души са били ранени в резултат на ракетно нападение - вижте видео в Телеграм.

В резултат на падащите отломки са повредени шест високи сгради и повече от 20 частни къщи, сгради на бензиностанции, аптеки, автошколи, административна сграда и осем автомобила.

А след атака с руска авиобомба по Харков вчера има големи щети, загинали и ранени. По последни данни - бомбата е попаднала в пететажна сграда и са загинали двама души, а 53 са пострадали, включително 3 деца, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Четирима от пострадалите са в тежко състояние, съобщи началникът на полицейското управление.