За историята: Зеленски не се огъна пред САЩ за редкоземните минерали (ВИДЕО)

Докато Европа се възстановяваше от шока от речта на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността и обсъждаше неприемливите му искания, американците поставиха ултиматум на Володимир Зеленски, пише "Европейска правда". Противно на правилата на цивилизованите международни отношения, Вашингтон поискал от Украйна да подпише споразумение за разпределение на украинските редкоземни минерали – без допълнително преразглеждане, точно сега – въпреки че предварително беше известно, че предложената формулировка е неприемлива за Украйна. Нещо повече, докато се работи по документа, неприемливите елементи стават все повече и в същото време се увеличава натискът от американска страна, посочва изданието.

Ето как Украйна устоя на натиска и какво ще се случи по-нататък в статията на Сергей Сидоренко, редактор на "Европейска правда" в кореспонденция от Мюнхен: "Минерали в замяна на нищо: как Украйна беше изнудвана в Мюнхен и защо сделката със САЩ се провали ".

Преговорите между американската и украинската делегации в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността бяха насрочени за сутринта в петък, 14 февруари.

Когато американските служители по сигурността започнаха да допускат украински журналисти в стаята за преговори, изведнъж всички в стаята бяха информирани, че срещата е отложена за неопределено време.

В Мюнхен на Украйна беше поставено условие: ако искате да се срещнете с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс и да преговаряте с него за контурите на мира, подпишете споразумение за разпределение на полезните изкопаеми. Веднага.

Американската страна настояваше Зеленски незабавно да подпише стратегически документ за разпределението на подземните ресурси, чийто проект беше видян за първи път в Киев само два дни по-рано, в сряда. В международните отношения обаче такава скорост на договаряне е нереалистична, а тъй като говорим за икономически, междуправителствени споразумения, и е невъзможна дори на теория. Още: Исторически дни за Европа: Къде е Брюксел в преговорите за мир в Украйна между Москва и Вашингтон? (ВИДЕО)

Зеленски обаче отказа да подпише документа в Мюнхен във вида, за който Белият дом настояваше. Той обясни позицията си с това, че споразумението не предвижда никакви разпоредби за сигурност, освен самия факт на присъствието на американски инвеститори в Украйна. И напомни: "Въпросът не е просто да прибереш суровините. Въпросът е да се инвестира и да спечелиш нещо от ресурсите".

"We are not a raw material country." - Zelensky insists on mandatory security guarantees in the document regarding rare earth metals. pic.twitter.com/DmReVKlMTF