Зеленски пристигна на официално посещение в ОАЕ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Обединените арабски емирства във връзка с "мащабна хуманитарна програма" преди очакваната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Зеленски публикува видео, на което слиза от самолета в ОАЕ и води разговори с официални лица. „Официално посещение с първата дама в Обединените арабски емирства“, написа той в Telegram.„Приоритетът е да върнем още повече наши хора у дома от плен. Както и инвестиции и икономическо партньорство. Голяма хуманитарна програма“, добави Зеленски.

Zelensky arrived in UAE with his wife. He is there not to meet Russians but to focus on investments and economic partnership and to see humanitarian projects. During the whistle-stop visit to the Middle East, he will also visit Saudi Arabia and Türkiye. pic.twitter.com/WCo25AAh4I