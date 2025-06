За неверници: Уникални КАДРИ от горящата руска стратегическа авиация. Щети за милиони в Брянск (ВИДЕО)

След като на 1 юни Украйна смая света с операция "Паяжина" и в рамките на няколко часа буквално съсипа руската военна стратегическа авиация, отзвукът продължава да ехти с пълна сила. В опит да омаловажи случилото се, руската пропаганда опита да прокара опорни точки през най-лековерните последователи на Путин как положението не е толкова зле и говорим за "фалшиви новини" - само че Службата за безопасност на Украйна (СБУ) отговори за пореден път.

В официалните канали на СБУ в социалните мрежи се появиха уникални видеокадри, показващи как украинските дронове рушат руски стратегически бомбардировачи. Кадрите са такива, че попадат в определението "око да види, ръка да пипне":

На всичкото отгоре, след 1:35 минута от записа се виждат два от най-скъпите руски военни самолети - А-50 "Бериев", което показва, че твърденията как са ударени не са празни приказки

Отделно излязоха и кратки видеокадри като реклама какво ще пусне СБУ:

Thus began "The Web."



Sources in the Security Service of Ukraine published footage of preparations for a special operation targeting Russia’s strategic aviation.



The video shows one of the trucks, loaded with modular houses, setting off on a journey - a very interesting and… pic.twitter.com/AeknV3qF9H