За пръв път от половин година: Украйна изнася повече електроенергия, отколкото внася

За първи път от шест месеца насам Украйна изнася повече електроенергия, отколкото внася. Това става ясно от данните, които представя Центърът за икономически стратегии на страната. Според експерти това се случва благодарение на намаленото вътрешно потребление и завършването на ремонта на една от атомните електроцентрали.

For the first time in six months, Ukraine is exporting more electricity than it's importing, thanks to reduced domestic consumption and the completion of repairs at a nuclear power plant.