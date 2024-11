За пръв път след разговора с Путин: Шолц увери Зеленски, че подкрепата за Украйна продължава

Германският канцлер Олаф Шолц увери украинския президент Володимир Зеленски за продължаващата военна подкрепа на страната му, съобщава "Ройтерс".

Това се случи в първия им официален разговор, откакто Шолц разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин по-рано този месец.

"Съгласих се със Зеленски, че ще останем в контакт - също и с перспектива за възможните пътища към справедлив мир", написа Шолц в социалната мрежа X.

