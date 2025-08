Полша тайно тества усъвършенствани американски военни технологии. Става въпрос за морски дронове, управлявани от изкуствен интелект (ИИ, AI). Тестове са проведени в Балтийско море, в района на полското пристанище Гдиня, като е взаимстван опит на украинските военноморски сили от войната с Русия. Това съобщава Intelligence Online. То има френска собственост, счита се за свързано с разузнавателни служби и се занимава с теми като пране на пари, тероризъм, шпионаж и организирана престъпност в Северна Америка, Европа, Близкия изток и Азия. Пиер Гастино е главен редактор.

Тестван е модел дрон, който е продукт на американската компания HavocAI. Това показва, че технологичното сътрудничество между Полша и САЩ расте на фона на нарастващото напрежение по източния фланг на НАТО. Полша се стреми да придобие по-дискретно автономни и бързо реагиращи военноморски системи, способни да изпълняват високорискови мисии, без да излагат войници на риск. Тестваната система е изградена върху софтуерната архитектура за автономност на HavocAI, което ѝ позволява да работи без човешка намеса, докато събира и предава оперативни данни в реално време.

