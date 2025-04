Задължителна военна служба и за жените: Предимства, слабости и къде я има

В повечето страни по света военната служба е задължителна само за мъжете, но изненадващо или не има и страни, в които тя важи и за жените. Последният пример за въвеждане на задължителна военна служба за жените е Дания. След решение на парламента в Копенхаген, всички жени над 18-годишна възраст ще започнат да получават повиквателни след 1 юли 2025. Съответно въпросните датчанки ще трябва да започнат служба от януари 2026 година нататък.

Датската армия съобщава, че към момента 25 на сто от всички доброволно записали се за военна служба, са жени. Обичайно задължителната служба продължава между четири и дванайсет месеца - в зависимост от това как ще реши да продължи курсантът след тримесечното основно обучение.

Скандинавия като пионер

И в две други скандинавски държави - Норвегия и Швеция - жените са длъжни да преминат военно обучение. В Норвегия задължителната военна служба е независима от пола още от януари 2015 година. В Швеция задължителното военно обучение беше прекратено през 2010 година, а после върнато през 2018 година - то важи за всички мъже и жени над 18-годишна възраст. То продължава между шест и петнайсет месеца. Около 20% от всички курсанти са жени.

В Нидерландия военната служба всъщност е задължителна и за мъжете, и за жените. Но през 1997 тя беше "замразена" и оттогава до днес не се изпълнява от никого. Към момента въоръжените сили на Нидерландия са изцяло професионални.

В Израел жените преминават през военно обучение още от 1949 година насам. За тях то продължава две години, а за мъжете - три. Ултраортодоксалните евреи, които доскоро бяха освободени от това задължение, вече също са длъжни да служат в армията, след като Върховният съд в Израел промени закона през юни миналата година.

Повечето африкански държави набират и жени

Повечето страни в света, в които има задължителна военна служба за жените, са в Африка. В източноафриканската Еритрея мъже и жени наравно трябва да преминат 16-месечно военно обучение. Жените са част от армиите и на Чад, Гвинея-Бисау, Мали, Мозамбик, Кабо Верде и Нигер. В Кот д’Ивоар жените по принцип също са длъжни да преминат военно обучение, но то не се прилага. В Мозамбик през 2024 правителството обяви, че задължителната служба може да бъде увеличена от две на пет години.

В Азия задължителна военна служба има в Мианмар, Китай, Източен Тимор и Северна Корея. В Северна Корея жените трябва също да отбиват военна служба от 2015 насам, а минималната възраст е 17 години. В зависимост от нивото на образование военната служба може да продължи няколко години.

В Източен Тимор през 2020 е взето решение за задължителна военна служба за мъже и жени на възраст между 18 и 30 години, а периодът на обучението е 18 месеца. Не е ясно обаче как се изпълнява това задължение.

В Китай жените на възраст между 18 и 19 години, които са завършили училище и отговарят на изискванията за определени военни професии, подлежат на задължителна военна служба.

Все повече жени доброволстват в армиите

В повечето държави по света военната служба за жените все още е избираема. Например в САЩ. Там служат около 200 000 жени - или около 14% от армията. Американките са част от бойните части от 1993 година насам. Междувременно страната отвори всички области за жени, включително разполагането им в сухопътните войски и подводниците.

В много други държави като Великобритания, Белгия, Канада, Испания, Франция, Полша, Австралия, Гърция, Турция, Чехия, Португалия, Боливия, Япония, Южна Корея и Германия жените могат да станат част от армията, ако желаят.

В Русия и Украйна жените не са длъжни да преминават през задължителна военна служба. Въпреки това много жени в двете страни доброволно преминават военно обучение и се сражават във войната. Според украинското министерство на отбраната в момента в армията има 68 000 жени - 40 процента повече, отколкото са били през 2021 година. Това все пак е много малък брой в сравнение с активните в момента 900 000 мъже в армията.

Рускините в армията също участват във войната в Украйна. През октомври 2024 година дори беше създаден специален отряд от пилоти на дронове, съставен само от жени, който носи името "Нощните вещици". Името идва от едноименния съветски женски авиационен полк от Втората световна война. Доброволческата група е първата изцяло женска бойна единица в Русия във войната срещу Украйна.

За този текст са ползвани следните източници: CIA Factbook, World Population Review​​​​​​, Center for Strategic and International Studies, Verteidigungsministerium Bolivien, War Resisters International, House of Commons Library. "Дойче веле"