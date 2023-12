Залужни говори за мобилизацията в Украйна, анализ и на руската военна тактика (ВИДЕО)

Той поясни, че сега за украинските войници на първа линия е много тежко и те трябва "да имат смяна" - тоест да се извършва ротация със свежи сили, за да може воювалите дълги месеци войници да получат почивка, за да се върнат отново. Думите на Залужни идват и предвид писането на специален закон за мобилизацията, което обаче още не е завършено - в него се предвижда намаление на изключенията от мобилизация, но текстовете тепърва се прецезират и ще трябва да минат през украинския парламент:

Интересен анализ от гледна точка на руското военно командване направи украинският военен анализатор Константин Машовец. Той посочи, че руснаците очевидно опитват максимално да разширят фронта, най-вече в направленията Авдеевка, Маринка и Бахмут. Тактиката им обаче е да пращат множество малки щурмови пехотни групи, като така се намалява броят на жертвите. От друга страна обаче, точно защото групите са малки, те не могат да се укрепят и да подсигурят позициите, в които навлизат. Да, могат да изтикат някоя украинска част, но да се закрепят и да осигурят възможност за разширение на даден пробив е много по-трудно, почти невъзможно, пише Машовец в профила си в Телеграм. Той добавя, че руснаците опитват да редуват тази тактика с по-известната във военното дело – там, където считат, че може да стане пробив, да се пращат по-големи групи с бронирана техника. Дотук това само увеличава руските загуби, смята Машовец:

The 13th Main Directorate within the SBU with a compilation of recent work last month. Among the destroyed equipment are tanks, BMP's, Strela-10 AD system, Msta-B howitzers, Pole-21E Jammer, Murom-M surveillance complex, ammunition warehouses and more. pic.twitter.com/TUGd89Lo94