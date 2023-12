Кой подслушва Залужни, докато Путин обещава "проблеми" за НАТО? (ВИДЕО)

Службата обаче е орган към президентската администрация – а медийните публикации за напрежение между украинския президент Володимир Зеленски и Залужни се увеличиха напоследък: Войната между Зеленски и Залужни: Оставка на генерала би го изстреляла директно в политиката

Доста интересни коментари за случая направи отново в Телеграм бившият украински зам.-министър на отбраната Анна Маляр. "Всички са наясно, че има възможност за подслушване и изтичане на информация. Следователно това винаги се взема предвид при гласова комуникация", написа тя тоест всеки в Украйна внимава какво говори на работа. Последва и нова публикация от нейно име, основата на която е: "Няма презумпция за доверие, както при брака. Следователно служителите на специалните служби са длъжни да гарантират, че длъжностното лице не вреди на държавната сигурност".

Путин: Вълкът козината си мени, нравът - не

Що се отнася до дневния анализ на ISW, той е изцяло съсредоточен върху думите на Владимир Путин как ще се възстанови Ленинградски военен окръг заради влизането на Финландия в НАТО: Путин ще праща войски към Финландия: Имахме сърдечни отношения преди да ги замъкнат в НАТО

Основното заключение – Путин вече 2 десетилетия работи, за да уязви и разцепи НАТО, да види разпадането му. Припомнено е как режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски дикатор до последно отричаше, че ще нападне Украйна, а руските войници се трупаха по границата "на учение". Путин изглежда вярва, че САЩ отслабват и в момента няма нужда Русия да преговаря с тях, а може да се налага от позицията на силата – специален пример е Украйна. "Путин продължава да изказва позиция, според която Русия трябва да наложи волята си без никакви компромиси или ще има екзестанциални последици", гласи друго заключение в анализа на ISW, където изрично се набляга как руският диктатор постоянно говори, че Запада воюва с Русия както воювал със СССР: Планът на Кремъл за разрушаване на НАТО: Китайски и индийски миротворци в Украйна и следващата цел в Европа

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

The situation at the front now looks like this. Thaw and rain significantly worsen the movement of troops. pic.twitter.com/rKx0sH3fdB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2023

Вече традиционно за неделя интензивността на боевете намаля – 64 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна според сутрешната сводка на украинския генщаб. Отново най-много са атаките при Авдеевка – 18 от север и 11 от юг, като става въпрос за отбити руски пехотни атаки.

(КАРТА) При целият този руски натиск, напредък няма – признание за това има в обзора на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, който изрично пише, че украинската армия удържа позициите си. Създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" е по-смел в обзора си – имало нови позиции за руснаците на север в района Степово (3 километра северозападно от Авдеевка), руската артилерия от юг работела да раздели Авдеевка на "два котела".

KHORNE group, part of the 116th mechanized brigade, repelled yet another attack on Stepove. Killing lots of Russian soldiers trying to approach the settlement by foot. pic.twitter.com/05QqGYLoLg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2023

Украинският военен анализатор Константин Машовец изрично обяснява за Авдеевка – от юг руснаците хвърлят допълнителни сили, защото искат да наваксат и да са наравно със случващото се от север. Не са превзели нито Северно (5-6 километра западно от Авдеевка), нито Тоненко, посочва Машовец. А източно от Невелско (15 километра югозападно от Авдеевка) – още една точка на южния фронт, има геолокализирани видеокадри, показващи руски обстрел по напредващи украински части:

Колко може да се вярва на патоса на "Рибар" показва краят на обзора им – прочистваме Маринка, но украинците още контролират 1% от градчето.

(КАРТА) При Бахмут и при Купянск боевете продължават в познатия стил, без никакви промени – руснаците владеят инициативата, но няма някакъв голям решаващ пробив. Геолокализирани видеокадри (18+) на обстрел с дронове по руски позиции при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) добре показват колко кървави са боевете.

За източния бряг на Днепър, в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър) интересна бележка има от Машовец – че 26-ти полк от 70-та руска мотострелкова дивизия е претърпял големи загуби, че не могат да се приберат труповете на убитите руски войници и че в руските разузнавателни доклади се отбелязва колко добре украинците успяват хем да локализират руските опити за настъпление към украинското предмостие в Крим, хем моментално, в рамките на минути и дори секунди информацията да стига до украинската артилерия и атакуващи дронове и те да се "погрижат" за руските щурмови групи. Показателно е, че Пегов и "Рибар" си мълчат за Днепър, а думите на Машовец се потвърждават от друг руски военен телеграм канал - "Двама майори". Там пише как руснаците се оплакват от липса на евакуация на ранени и липса на екипировка за радиоелектронна война именно за източния бряг на Днепър. А в Запорожка област вече изглежда никой не може да напредне някъде решително и битките са буквално за завладяването на определен окоп.

KURT unit, part of the 28th Mechanized Brigade, striking Russian infantry with FPV drones. pic.twitter.com/NYqm9LohBH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2023

Драмата с цените на яйцата в Русия продължава да се мултиплицира, с видеоклипове на цени на хранителни продукти - този път в Мариупол: