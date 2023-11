Западен натиск към Зеленски за промяна на стратегията. Хеликоптерите Ка-52 са дефицит в Русия (ВИДЕО)

Поредният такъв – на Foreign Affairs, буквално е озаглавен: "Предефиниране на понятието "успех" в Украйна". Основната теза е, че нещата на фронта са в положение на пат и задънена улица тоест нито една от двете страни няма надмощие. Освен това, готовността да се оказва помощ на Украйна от Запад намалява, а целите на украинския президент Володимир Зеленски да бъде върнат всеки сантиметър окупирана от руснаците украинска земя са "юридически валидни, но стратегически неизпълними в близко бъдеще, а вероятно и по-нататък".

Какво тогава ще е успех за Украйна? Снижаване на интензивността на бойните действия, защото при патова ситуация високата интензивност ще е от полза за Русия заради по-големите ѝ ресурси. Украйна да мине в отбрана, която от гледна точка на военната доктрина почти винаги е по-изгодна, и така да не изтощава своите ресурси, особено в жива сила – по този начин може да се надява и на повече западна помощ, отколкото за мащабна контраофанзива. Основната военна цел на Украйна – удари в руския тил по важни обекти и цели, както в момента прави Киев постоянно, особено в Крим. Такова положение ще покаже на Кремъл, че не може да се надява устойчиво да укрепи "руский мир" в Украйна, смятат анализаторите Ричард Хаас и Чарлз Купчан. Ако Русия не се съгласи на спиране на огъня – авторите считат това за по-вероятно, Запада ще затяга санкциите и ще дава повече помощ на Украйна, защото Киев ще има нов политически лост (видяхте ли, Путин не иска мир), смятат те – но противно на тази визия самите анализатори признават, че западните икономически санкции не работят както се е очаквало, има твърде много "дупки" в тях, а политически Владимир Путин изглежда стабилен. Показателно е, че в 12-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия се обмисля да се спре продажбата на петролни танкери за Руската федерация, но Путин има силен съюзник в лицето на унгарския премиер Виктор Орбан. Към момента само 37 от 134 руски петролни танкери имат западни застраховки тоест руснаците разчитат на стари плавателни съдове, застаховани незнайно къде, а това увеличава рисковете от екокатастрофи. Това обаче не спира Кремъл - според The Financial Times, в момента Русия успява да продава суровия си петрол на средна цена от 80 долара за барел, далеч от тавана от 60 долара. И въпреки това смело предположение на Хаас и Купчан: Възможно е перспективите за взаимно договорено прекратяване на огъня и последващи преговори за окупираните от руснаците територии да се подобрят значително след президентските избори в САЩ през 2024 г. Те не пропускат да напишат и, че ако боеспособността на руската армия бъде достатъчно отслабена с далекобойни украински удари в тила, тогава Украйна отново може да опита пълномащабна контраофанзива.

Други примери как авторитетни западни издания "побутват" Зеленски към промяна и търсене на преговори са скорошни материали в Time и The Economist. Основното им послание – при сегашното развитие на нещата времето не е на страната на Зеленски. Списание Time директно пише, че сега издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин е в печеливша позиция, особено ако Доналд Тръмп пак стане президент на САЩ, защото тогава дори не се знае какво ще е бъдещето на НАТО. Foreign Affairs предупреждава за същото, защото социологически проучвания в момента сочат известен превес на Тръмп пред Джо Байдън в ключови за крайния резултат щати.

Изключително интересен анализ на база сателитни снимки на редица руски военни бази прави екипът на известния с прозвището си Tatarigami украински офицер от запаса. Заключението на база тези сателитни данни – видимо Русия разполага с 25 функционални хеликоптера Ка-52 "Алигатор" в момента, а преди старта на войната е имала между 140 и 160 такива машини. Все пак Tatarigami изрично уточнява – бройката е на база видяното от сателитите, вероятно тя е значително по-голяма, защото няма как сателитите да проникнат в закрити хангари. Че руснаците имат големи загуби обаче е ясно: Пушат и горят: Руски военни летища и хеликоптери в пламъци (ВИДЕО)

(КАРТА) Най-горещо остава при Авдеевка, като и руският пропагандист Семьон Пегов в своя сутрешен обзор, и създаденият от бившия говорител на руското военно министерство руски военен телеграм канал "Рибар" в своя обзор твърдят, че от юг руснаците имат сериозен тактически успех при жп възела Ясиноватска. Пегов обаче казва, че от север, при Степово (3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка), до коксовия завод украинците са контраатакували и са си върнали позиции при тамошната жп линия.

Russian tanks advanced into the formerly UKRAINIAN controlled industrial area southeast of Avdiivka. Tanks' positions: 0:27 - 48.1185051,37.7954411 1:28 - 48.1196032,37.7938515 1:31 - 48.1205225,37.7936742 2:01 - 48.1181025,37.7955021 @UAControlMap https://t.co/rwc90XGYZN pic.twitter.com/6NZ2cvgQSY

Говорителят на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун коментира, че през последните 2 дни руснаците са намалили използването на авиация и артилерия и залагат повече на пехотни атаки с щурмови групи. Очакванията на украинците са скоро да има усилване на руския артилерийски огън като подготовка за трета голяма руска атака. През изминалото денонощие украинскияг генщаб отчита 26 отбити руски пехотни атаки при Авдеевка и още 22 при Маринка, на 20-тина километра югозападно от Авдеевка.

При Бахмут има твърдение на "Рибар", че руснаците „разширяват зоната на контрол до жп гарата на Клещеевка в северните покрайнини на селото“ - на 7 километра юг-югозапад от Бахмут. Визуално потвърждение няма.

(КАРТА) По източния бряг на Днепър е интересен прочитът на Пегов – руснаците атакуват украинското предмостие при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър), а украинците атакуват линията Пойма – Песчановка (10 – 13 километра югоизточно от Херсон и 3-4 километра източно от Днепър). Украинският генщаб съобщава, че украинската армия е нанесла 6 въздушни удара по руски цели в това направление на фронта – кадри от горяща руска ракетна система ТОС-1 "Солнцепек" показват как се справят украинците:

An FPV drone flew right into a private house, occupied by Russians in the eastern part of Krynky. pic.twitter.com/Rm50MYSMuK