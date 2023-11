И Германия се мотае с военната помощ за Украйна. Нови военни уроци за Русия (ВИДЕО)

За какво става въпрос – съдът забрани на правителството на Олаф Шолц да харчи за екологични инициативи 60 млрд. евро неизползвани средства, предвидени за разходи заради пандемията от Ковид. Това означава, че сега ще има допълнителни разговори за рамката на германския федерален бюджет за 2024 година и приемането му ще се забави. Вероятно обаче бюджетът ще бъде приет до началото на декември.

Пред Reuters източник от германското икономическо и финансово министерство коментира, че това съдебно решение ще струва на германската икономика около 0,5% растеж от БВП.

В Bloomberg пък се появи материал, посветен на американската военна помощ за Украйна. Не се очаква да бъде одобрен нов пакет от Конгреса поне месец, ако не и повече – защото политическите битки какъв да е пакетът са жестоки. "Ако не осигурим нов пакет до края на годината, това ще е грешка от исторически мащаб", коментира сенатор Марк Уорнър, председател на сенатската комисия по военните въпроси. Сега Пентагона има 5 млрд. долара на разположение за оказване на военна помощ за Украйна. Отделно, The Wall Street Journal писа, че държавите от ЕС увеличават помощта за Украйна, но това няма да е достатъчно да компенсира американската подкрепа. Сигналите от ЕС обаче масово са, че Украйна не може да бъде изоставена в периода до избора на нов американски президент.

Русия изглежда се учи от опита, придобит от третата украинска контраофанзива и почва да предприема по-различна от първоначалната тактика. Такова заключение има в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Накратко – руснаците вече не концентрират големи количества персонал на предна линия, а разполагат войници повече на втора отбранителна линия, докато първата е защитавана повече от артилерия и дронове. Към такава тактика изглежда те се обръщат и в Херсонска област, при източния бряг на река Днепър.

Че там украинската морска пехота успя да установи предмостие (плацдарм) в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон, 2 километра източно от Днепър) е вече кристално ясно, както и че има украински позиции при Антоновския мост и по цялата линия Пойма – Песчановка - Подстепно (10 – 17 километра югоизток-изток от град Херсон). Но се появяват коментари и анализи, че руснаците са изградили защитни съоръжения малко по-навътре от самия бряг и се готвят да чакат там евентуално украинско настъпление, като избягват да струпват големи военни формирования на едно място от страх от унищожителен далекобоен удар. Визуално няма много данни за гъсти отбранителни съоръжения като в Запорожието, но със сигурност има такива, които са по-добре маскирани, както и сериозни минни полета – вече има материал в The Wall Street Journal по темата, като той е базиран на украински сведения директно от този фронт.

В сутрешната сводка на украинския генщаб източният бряг на Днепър е посочен на второ място в своеобразната класация за интензивността на боевете през изминалото денонощие. Там са отблъснати 12 руски пехотни атаки. Междувременно, в свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ се появи твърдение на база информация от източник в руската армия, че на 10 ноември командването на 35-та отделна мотострелкова бригада от 41-ва общовойскова армия на Централния военен окръг на Руската федерация е получило заповед да извърши операция с два батальона в района на Гола Пристан. Съответно, две колони с автомобили тръгват към село Гладковка, но без подходящо прикритие. Следва украински удар, при който загиват 76 руски войници. Тази история подсказва, на фронта уроци винаги се преподават и учат.

A Russian vehicle near the M-14 south of Krynky destroyed by an FPV drone. pic.twitter.com/hSuX7doepb

На този фон не се минава и без редовната пропаганда - назначеният за управител на окупираната от руснаците част от Херсонска област Владимир Салдо, който е бил кмет на град Херсон в периода 2002 - 2012 година, заговори как украинският президент Володимир Зеленски планира да атакува военна база в Полша "с руска ракета, която им е дадена от натовците", за да бъде обвинена Русия:

"Ukraine is preparing an attack on bases in Poland with long range missiles given by NATO. They will put Russian markings on it to blame Russia," Russian appointed freak Volodymyr Saldo said. pic.twitter.com/hkS22lVaQ0